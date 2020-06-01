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İnönü Belediyesinin resim yarışmasını kazananlar ödüllerini aldı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 01.06.2020 14:38 | Son Güncelleme

Eskişehir İnönü Belediyesi korona virüs salgınında farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Evde Kal’ temalı düzenlemiş olduğu bisiklet ödüllü resim yarışmasını kazananlarına ödüllerini teslim etti.İnönü Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen korona virüs salgınında farkındalık oluşturmak amacıyla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramına özel sosyal medya platformu facebook sayfasından ‘Evde Kal’ temalı bisiklet ödüllü resim yarışmasını kazanan 5 yarışmacıya ödülleri İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı tarafından teslim edildi.

Eskişehir İnönü Belediyesi korona virüs salgınında farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Evde Kal’ temalı düzenlemiş olduğu bisiklet ödüllü resim yarışmasını kazananlarına ödüllerini teslim etti.
İnönü Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen korona virüs salgınında farkındalık oluşturmak amacıyla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramına özel sosyal medya platformu facebook sayfasından ‘Evde Kal’ temalı bisiklet ödüllü resim yarışmasını kazanan 5 yarışmacıya ödülleri İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı tarafından teslim edildi. Yarışmaya 7 ile 19 yaşları arasında 23 yarışmacı katılım sağlarken İnönü Belediyesi facebook sayfasından en fazla beğeni alan 5 resim bisiklet ödülünün sahibi oldular. Yoğun ilgi gören yarışmada sergilenen 23 resim İnönü Belediyesi facebook sayfasından 10 bin beğeni alırken 50 bin kişi tarafından da görülme fırsatı yakaladı.
Yarışmaya katılım sağlayan ve kazanan yarışmacılar böylesine anlamlı bir yarışmadan ve bisiklet ödülünden dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkür etti.

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