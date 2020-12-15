İnönü Caddesi’nde bina cepheleri yenileniyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İnönü Caddesi’nde bulunan 49 bina ve 120 dükkanın cephesinde yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tarafından kentin merkezinde bulunan İnönü Caddesi’ne bütüncül bir kimlik kazandırmak amacıyla 49 bina ve 120 dükkan cephesinde yenileme çalışmalarına devam ediliyor. Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, İnönü Caddesi’nin bulunduğu bölgede zaman içinde oluşan kirlenmeler, düzensiz yerleştirilen klima üniteleri, kablolar, uydu antenleri ve reklam afişlerini kaldırarak bölgedeki yapılara modern bir görünüm kazandırmak için yenileme çalışmaları yapıyor. Zemin katların görsel bütünlük sağlaması adına dükkan tabelalarının yüksekliği standart ölçülerde tutuluyor. Tabela sistemleri de kompozit malzeme ile yenilenerek estetik bir görünüme kavuşturuluyor. Ayrıca cadde üzerinde bulunan ve büyük özellikler barındıran yapıların özgün hallerinin korunabilmesi için tadilat bakım çalışmaları yapılacak.

Caddenin yeni bir çehreye sahip olması adına yeni çözümler üreten Büyükşehir, bölgenin metropol görüntüsünü güçlü tutarak örnek bir çalışma ortaya koymayı amaçlıyor. Caddenin 118 adet led sistemli modern ve doğru uygulamalar ile aydınlatılması gerçekleştiriliyor. Çalışmaların 180 iş günü içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

