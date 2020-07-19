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İnönü fotoğraf çekim merkezi oldu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 19.07.2020 11:36 | Son Güncelleme

Eskişehir’in İnönü ilçesindeki ayçiçeği tarlaları, fotoğrafçılar ve yoldan geçenler tarafından fotoğraf çekim merkezi oldu.İnönü ilçesinde, İstanbul-Antalya Karayolu üzerinde bulunan ayçiçeklerin açmasıyla birlikte sarıya boyanan ve doğal güzelliğiyle hayranlık uyandıran tarlalar, seyahat eden vatandaşlara fotoğraf çekmek için uğrak nokta haline gelerek ilgi odağı oldu.Sosyal medyada hızla yayılan İnönü ilçesindeki ayçiçeği tarlaları, hem düğün hem de sosyal medya için fotoğraf çekilmek isteyenlerin doğal stüdyosu haline geldi.

Eskişehir’in İnönü ilçesindeki ayçiçeği tarlaları, fotoğrafçılar ve yoldan geçenler tarafından fotoğraf çekim merkezi oldu.
İnönü ilçesinde, İstanbul-Antalya Karayolu üzerinde bulunan ayçiçeklerin açmasıyla birlikte sarıya boyanan ve doğal güzelliğiyle hayranlık uyandıran tarlalar, seyahat eden vatandaşlara fotoğraf çekmek için uğrak nokta haline gelerek ilgi odağı oldu.
Sosyal medyada hızla yayılan İnönü ilçesindeki ayçiçeği tarlaları, hem düğün hem de sosyal medya için fotoğraf çekilmek isteyenlerin doğal stüdyosu haline geldi.

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