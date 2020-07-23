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İnönü havuzlarının doğal kaynak suyunda serinleme keyfi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 23.07.2020 14:07 | Son Güncelleme

Eskişehir İnönü ilçesinde bulunan doğal kaynak suyla dolu havuzlara, yaz sıcaklarından bunalan vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.Havuzları ile bölgede en çok tercih edilen yerlerden biri olan İnönü ilçesi Yukarı Ilıca ve Pınarbaşı havuzlarında yaz kış 26 derece sabit sıcaklığı ve doğal kaynak şifalı suyu ile vatandaşlar serinleme imkânı buluyor.

Eskişehir İnönü ilçesinde bulunan doğal kaynak suyla dolu havuzlara, yaz sıcaklarından bunalan vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
Havuzları ile bölgede en çok tercih edilen yerlerden biri olan İnönü ilçesi Yukarı Ilıca ve Pınarbaşı havuzlarında yaz kış 26 derece sabit sıcaklığı ve doğal kaynak şifalı suyu ile vatandaşlar serinleme imkânı buluyor. Yeni normal yaşam çerçevesinde Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı hijyen kurallarına uygun şekilde Yukarı Ilıca ve Pınarbaşı havuzlarında salgına karşı sıkı tedbirler de alındı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında; Sosyal mesafeye dikkat edilerek havuzlara giriş yapılmadan önce ateş ölçümü ve dezenfekte uygulaması ile birlikte şezlong ve soyunma kabinleri her kullanımdan sonra dezenfekte edilerek steril hale getiriliyor. İnönü’nün doğa ortamında ve şifalı sularında serinleme imkânı bulan vatandaşlar aynı zamanda Yukarı Ilıca ve Pınarbaşı havuzlarının restoranında yöresel lezzetleri de tatma imkânına sahip oluyorlar.
İlçe içinden ve dışından gelerek serinleyen vatandaşlar, havuzlarda alınan üst düzey önlemler ve tedbirler sebebi ile İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a, Yukarı Ilıca ve Pınarbaşı havuz işletmecilerine teşekkür etti.

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