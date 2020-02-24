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İnönü Üniversitesi enerji projelerinde birinci sırada yer aldı

MALATYA HABERLERİ  | 24.02.2020 13:13 | Son Güncelleme

YEVDES Projesi kapsamında teknik destek almak üzere yapılan başvurular sonuçlandı.

İnönü Üniversitesi enerji projelerinde birinci sırada yer aldı

YEVDES Projesi kapsamında teknik destek almak üzere yapılan başvurular sonuçlandı. İnönü Üniversitesi’nin ‘Enerji Verimliliği ve Yenilebilir Enerji’ alanlarındaki proje başvurusu, 63 üniversite arasında her iki dalda birinci oldu.
Belediyeler ve Üniversiteler için Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES) tarafından 80 yenilenebilir enerji ve 80 enerji verimliliği projesi olmak üzere toplam 160 projeye teknik destek hizmetleri sağlanacak. Proje kapsamında sağlanacak yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında eğitimler, yurt dışı çalışma ziyaretleri, enerji fizibilite çalışmaları, enerji verimliliği etüdü ve mühendislik hizmetleri desteklerinden faydalanmak üzere, 63’ü üniversite, 144’ü belediye olmak üzere 207 kurum tarafından başvuru yapılmıştı. Destek alacak kurumlar, mevcut enerji yönetim pratikleri, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarında geçmiş proje deneyimleri, operasyonel ve finansal kapasite, proje sonuçlarının yaygınlaştırılabilirliği, enerji tasarrufu potansiyeli, enerji yoğunluğu ve bölgesel dağılım gibi kriterlerin değerlendirildiği bir puanlama sistemiyle belirlendi. Kurumların aldığı puanlara göre önceliklendirilen 80 yenilenebilir enerji ve 80 enerji verimliliği projesi olmak üzere toplam 160 proje için saha ziyaretleri gerçekleştirilerek projelere ilişkin sunulan verilerin doğruluğu değerlendirilecek. Saha ziyaretlerinin sonuçlarına göre ihtiyaç duyulması halinde yayınlanan listede yer alan başvuruların sırasıyla değerlendirileceği belirtildi.
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’da yaptığı açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, Avrupa Birliği (AB) finansmanıyla yürüttüğü YEVDES projesi kapsamında İnönü Üniversitesi’nin proje başvurusunun 63 üniversitenin proje başvuruları arasında her iki dalda da 97 puanla 1.’nci olduğunu söyledi.

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