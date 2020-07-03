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İnönü Üniversitesi Yayınevi önde

MALATYA HABERLERİ  | 03.07.2020 12:24 | Son Güncelleme

Malatya İnönü Üniversitesi Yayınevi’nın, üniversite yayınevleri arasında en çok basılı kitap çıkan yayınevi olduğu bildirildi.İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.

İnönü Üniversitesi Yayınevi önde

Malatya İnönü Üniversitesi Yayınevi’nın, üniversite yayınevleri arasında en çok basılı kitap çıkan yayınevi olduğu bildirildi.
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Kurduğumuz İnönü Üniversitesi yayınevi çok sayıda bilimsel eseri bilim ve eğitim alanına kazandırdı” dedi.
İnönü Üniversitesi Yayınevi’nın son 4 yıllık çalışması şöyle belirtildi:
“2001’den 2017’ye 22 yayın.2017’den sonra 97 yayın. 2017 sonrası, toplam yayın sayısı 97, basılı yayın sayısı 89 ve elektronik yayın 8.”
Malatya’ya katkı sunan kitaplar ise, Uluslararası Arslantepe Arkeoloji Sempozyumu, Uluslararası Malatya’nın Fethi ve Danişmentliler Sempozyumu tam metin bildiri kitabı, Uluslararası geçmişten günümüze Malatyalı ilim ve fikir insanları olduğu ifade edildi. Malatya İnönü Üniversitesi Yayınevi’nın, üniversite yayınevleri arasında en çok basılı kitap çıkan yayınevi olduğu da kaydedildi.

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