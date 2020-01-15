YURTHABER
  4. İnönü Üniversitesi’nde 5i ders sınavları iptal edildi

İnönü Üniversitesi’nde 5i ders sınavları iptal edildi

MALATYA HABERLERİ  | 15.01.2020 15:29 | Son Güncelleme

Malatya İnönü Üniversitesi’nde 5i ders sınavlarının iptal edildiği bildirilip, soruların çalınmasından ve yayılmasından sorumlu olduğu tespit edilen personel hakkında idari soruşturma açıldığı vurgulandı.İnönü Üniversitesi web sitesinde konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada,“10 Ocak 2020 tarihinde yapılan 5i dersleri sınavları iptal edilmiştir.

İnönü Üniversitesi’nde 5i ders sınavları iptal edildi

Malatya İnönü Üniversitesi’nde 5i ders sınavlarının iptal edildiği bildirilip, soruların çalınmasından ve yayılmasından sorumlu olduğu tespit edilen personel hakkında idari soruşturma açıldığı vurgulandı.
İnönü Üniversitesi web sitesinde konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada,
“10 Ocak 2020 tarihinde yapılan 5i dersleri sınavları iptal edilmiştir. Soruların çalınmasından ve yayılmasından sorumlu olduğu tespit edilen personel hakkında idari soruşturma açılmış olup ilgili personel, soruşturmanın sağlıklı yürümesi açısından açığa alınmıştır. Ayrıca konuyla ilgili olarak Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İstanbul için korkutan sözler: Daha da artacak İstanbul için korkutan sözler: Daha da artacak
Malatya Valiliği önü yaya trafiğine açıldıMalatya Valiliği önü yaya trafiğine açıldı
Malatya’da grip salgınıMalatya’da grip salgını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Üniversite Senatosu Musabeyli’de toplandı

Üniversite Senatosu Musabeyli’de toplandı

Matematik öğretmeni ilk kitabını çıkarttı

Matematik öğretmeni ilk kitabını çıkarttı

Kaçak sigara yakalanan şahıslara 11 bin 900 lira ceza

Kaçak sigara yakalanan şahıslara 11 bin 900 lira ceza

Kayseri'de suç örgütlerine yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı

Kayseri'de suç örgütlerine yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı

Telsiai ve Szarvas Belediye Başkanları’ndan Aşgın’a ziyaret

Telsiai ve Szarvas Belediye Başkanları’ndan Aşgın’a ziyaret

Üzüm üreticisi ’gezen tavuk’ hayalini gerçekleştirdi

Üzüm üreticisi ’gezen tavuk’ hayalini gerçekleştirdi

Malatya Namaz Vakitleri 15 Ocak Çarşamba

İmsak
06:09
Sabah
07:36
Öğle
12:41
İkindi
15:14
Akşam
17:36
Yatsı
18:57

Malatya Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Çarşamba

Ahmet Eken Eczanesi
Merkez
Bereket Eczanesi
Merkez
Cengiztopel Eczanesi
Merkez
Kadıoğlu Eczanesi
Merkez
Leyla Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Malatya’da kaldırım işgaline tepki

Malatya’da kaldırım işgaline tepki

Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Cumhurbaşkanı Vekili: "Tek güvencemiz Türkiye ve Türk halkıdır"

Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Cumhurbaşkanı Vekili: "Tek güvencemiz Türkiye ve Türk halkıdır"

Malatyaspor USA Başkanı Teoman Mutlu, M.İdmanyurdu için büyük düşünüyor

Malatyaspor USA Başkanı Teoman Mutlu, M.İdmanyurdu için büyük düşünüyor

Mhp Malatya İl Başkanı Arif Yıldız:

Mhp Malatya İl Başkanı Arif Yıldız:

Polisin Suç Örgütü Operasyonu Kamerada

Polisin Suç Örgütü Operasyonu Kamerada

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.