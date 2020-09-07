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İnönü Üniversitesi’nde eğitim online

MALATYA HABERLERİ  | 07.09.2020 12:25 | Son Güncelleme

-İnönü Üniversitesi’nde 2020-2021 yılı sınıf bazlı uygulanacak eğitim öğretim online olarak yapılacak.İnönü Üniversitesi 2020-2021 yılı eğitim öğretim dönemi hakkında yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Senatosunun toplantısında, Covid-19 salgınının ülkemizdeki ve bölgemizdeki yayılımının en aza indirilmesi ve bu salgınla mücadele ve etkilerinin azaltılması amacıyla üniversitemiz 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında takip edilecek eğitim yöntemleri tabloda belirlenerek karar vermiştir.

İnönü Üniversitesi’nde eğitim online

-İnönü Üniversitesi’nde 2020-2021 yılı sınıf bazlı uygulanacak eğitim öğretim online olarak yapılacak.
İnönü Üniversitesi 2020-2021 yılı eğitim öğretim dönemi hakkında yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Senatosunun toplantısında, Covid-19 salgınının ülkemizdeki ve bölgemizdeki yayılımının en aza indirilmesi ve bu salgınla mücadele ve etkilerinin azaltılması amacıyla üniversitemiz 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında takip edilecek eğitim yöntemleri tabloda belirlenerek karar vermiştir. Üniversitemiz Akademik Takviminde belirlenen eğitim öğretim 5 Ekim 2020 tarihinde başlayacaktır” denildi.
İnönü Üniversitesi’nde 2020-2021 yılı sınıf bazlı uygulanacak eğitim öğretim modeli hakkında ayrıntılı bilgi İnönü Üniversitesi web sitesinden öğrenilebilecek.

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