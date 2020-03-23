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İnönü Üniversitesi’nde korona virüs önlemleri

MALATYA HABERLERİ  | 23.03.2020 17:09 | Son Güncelleme

Malatya İnönü Üniversitesi korona virüs önlemleri kapsamında bir dizi kararlar alıp, tüm akademik ve idari birimler de esnek ve uzaktan çalışma uygulaması ile şehir ile üniversite arasında çalışan trambüsler kampüse girmeyeceğini duyurdu.İnönü Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı tarafından “Covid -19 kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler” adlı 2020/4 Genelge kapsamında “ Tüm Akademik ve İdari birimler de esnek ve uzaktan çalışma ile ilgili olarak birim amirleri yetkilendirilmiştir.

İnönü Üniversitesi’nde korona virüs önlemleri

Malatya İnönü Üniversitesi korona virüs önlemleri kapsamında bir dizi kararlar alıp, tüm akademik ve idari birimler de esnek ve uzaktan çalışma uygulaması ile şehir ile üniversite arasında çalışan trambüsler kampüse girmeyeceğini duyurdu.
İnönü Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı tarafından “Covid -19 kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler” adlı 2020/4 Genelge kapsamında “ Tüm Akademik ve İdari birimler de esnek ve uzaktan çalışma ile ilgili olarak birim amirleri yetkilendirilmiştir. İlgili birim amirleri gerekli düzenlemeleri yapacaktır
Şehir ile üniversite arasında çalışan trambüsler kampüse girmeyecek, T.Ö.T.M.’den (Hastaneden) dönecektir” ifadelerine yer verildi
Açıklamada, “İnönü Üniversitesi Merkez Kampüsünde, "Vefa Grubu" kurulmuştur. İhtiyaç sahipleri telefon numaralarından ulaşabilirler” denildi.
İl Hıfzısıhha Kurulunun 21 Mart 2020 tarihinde almış olduğu karar gereğince yemek hizmetinin ikinci bir düzenlemeye kadar yemekhanelerde yemek yememek kaydıyla yine yemekhanelerde kumanya dağıtımı şeklinde olacağı kaydedildi.

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