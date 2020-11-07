İnönü Üniversitesinde yeni atamalar

Malatya İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesinde dekan, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Merkezinde (İBTAM) müdür atamaları yapılarak devir teslim törenleri gerçekleştirildi.

Malatya İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesinde dekan, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Merkezinde (İBTAM) müdür atamaları yapılarak devir teslim törenleri gerçekleştirildi. Yapılan yeni görevlendirmeler sonucunda Hukuk Fakültesi’ne Prof. Dr. Bünyamin Akdemir, Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne Prof. Dr. Nurettin Aydoğdu, İBTAM’a ise Doç. Dr. Olcay Kızılaslan atandı.

Hukuk Dekanı Akdemir oldu

Hukuk Fakültesinde gerçekleştirilen törene Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek ve Prof. Dr. İbrahim Türkmen, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın, Genel Sekreter Mustafa Gezer ile Hukuk Fakültesi akademik personelleri katıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Hukuk Fakültesi dekanlığı görevini vekaleten yürüten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek’e plaket takdim ederek hizmetlerinden ötürü teşekkür etti. Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Hukuk Fakültesi’ne yeni dekan olarak atanan Prof. Dr. Bünyamin Akdemir’e çiçek takdim ederek başarılar diledi. Prof. Dr. Bünyamin Akdemir ise Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek’e çiçek takdim ederek Hukuk Fakültesi’ne hizmetlerinden ötürü teşekkür ettiğini belirtti.