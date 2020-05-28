Malatya İnönü Üniversitesi’ne 342 sözleşmeli personel alınacak.

İnönü Üniversitesi tarafından 342 sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı. 2018 yılı KPSS puanı ile alım gerçekleştirecek olan personel alımı için yayınlanan ilanda, çoğunluğu hemşire olmak üzere diyetisyen, fizyoterapist, psikolog ve sağlık teknikeri alanında gerçekleştirileceği duyuruldu. İnönü Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvurusu bugün başlarken, müracaatların 12 Haziran’a kadar süreceği ifade edildi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamu ilan sayfası üzerinden yayımlanan ilanda, farklı kadrolarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine tabi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam etmek üzere personel alınacağına yer verildi.

