YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. İnönü’de 1.İnönü Zaferinin 100. yılında şehitler dualarla anıldı

İnönü’de 1.İnönü Zaferinin 100. yılında şehitler dualarla anıldı

09.01.2021 14:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir İnönü ilçesinde 1.

Eskişehir İnönü ilçesinde 1. İnönü Zaferinin 100. yılında şehitler dualarla anıldı.
Program, İnönü İlçe Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve kurum amirlerinin İnönü Şehitliğini ziyaret etmesiyle başladı. Şehitlik ziyaretinde İnönü İlçe Müftüsü Şenol Şahin tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu. Şehitlik ziyareti ardından İnönü Sultan Alaaddin Camiinde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gaziler için okunan hatimlerin duası yapıldı. Günün anlam ve önemine binaen Başkan Bozkurt, ‘’1. İnönü Zaferi, Milletimizin bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini tarih sayfalarına altın harflerle yazdırdığı bir zaferin adıdır. Birinci İnönü Zaferi aynı zamanda Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasında da büyük etken olmuştur. Anadolu’nun ortasına sıkıştırılmak istenen milletimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi öncülüğünde oluşturduğu düzenli ordunun ilk zaferi olan 1. İnönü Savaşı’nın Türk’ün vatanını işgal etmek isteyen emperyalist devletlerin suratına vurduğu ilk şamardır. Bizler de her zaman bu zaferleri anımsayarak aziz vatanımıza, şanlı bayrağımıza ve kutsal topraklarımıza sahip çıkmayı sürdüreceğiz. 1. İnönü Zaferimizin 100. yıl dönümü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, İstiklâl mücadelemizin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.
Okunan dualar ardından ilçedeki tüm camilerde İnönü Belediye Başkanlığı tarafından gül suyu ve şeker ikramında bulunuldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşıklardan ilk fotoğrafAşıklardan ilk fotoğraf
Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifiTarihi bölgede ilginç evlenme teklifi
1/

Eskişehir Namaz Vakitleri 9 Ocak Cumartesi

İmsak
06:43
Sabah
08:12
Öğle
13:10
İkindi
15:37
Akşam
17:58
Yatsı
19:22

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Cumartesi

Adalar Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
090120211800100120210830nobetci
Adalar Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
090120211800100120210830nobetci
Adalar Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
090120211800100120210830nobetci
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş camiasından özür diledi:

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş camiasından özür diledi:

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak’ta bitiyor

Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak’ta bitiyor

Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Trabzon’da okul müdürü kendini astı

Trabzon’da okul müdürü kendini astı

Diğer Haberler

Tepebaşı’nda park yenileme ve bakım çalışmaları sürüyor

Tepebaşı’nda park yenileme ve bakım çalışmaları sürüyor

Eskişehir Kent Ormanı çöplerden temizlendi

Eskişehir Kent Ormanı çöplerden temizlendi

Borcunu alamayınca alacaklasının aracına zarar verdi

Borcunu alamayınca alacaklasının aracına zarar verdi

Uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı, 1 tutuklama

Uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı, 1 tutuklama

Bekçilerden kaçan şüphelinin üzerinden silah çıktı

Bekçilerden kaçan şüphelinin üzerinden silah çıktı

Çanakkale Zaferi'ni mobil müzeyle 53 kentte 70 bin kişiye anlattılar

Çanakkale Zaferi'ni mobil müzeyle 53 kentte 70 bin kişiye anlattılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.