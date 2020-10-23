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İnşa ettikleri voleybol sahasında ilk maçı mahalleliyle oynadılar

ADANA HABERLERİ  | 23.10.2020 12:27 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediyesi Derman ekipleri, Kızıltahta Mahallesinden gelen voleybol sahası isteğini yerine getirip, ilk maçı mahalle sakinleriyle yaptı.Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın talimatları doğrultusunda Derman ekipleri, Karataş’ın Kızıltahta Mahallesi’nde halkın sorunlarını dinledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Derman ekipleri, Kızıltahta Mahallesinden gelen voleybol sahası isteğini yerine getirip, ilk maçı mahalle sakinleriyle yaptı.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın talimatları doğrultusunda Derman ekipleri, Karataş’ın Kızıltahta Mahallesi’nde halkın sorunlarını dinledi. Mahalle Muhtarı Ayhan Ağırtmış ve yurttaşların sorunlarını dinleyen ekipler, spor yapmak isteyen mahallelilerin voleybol sahası isteğiyle karşılaştı.
Ekipler, bunun üzerine mahallede gösterilen arazide düzeltme ve voleybol sahası çalışması gerçekleştirdi. İş makinalarıyla alanı düzelten Derman ekipleri daha sonra beraberlerinde götürdükleri file direklerini de dikerek alanı bir voleybol sahasına çevirdi. Aralarında muhtar Ayhan Ağırtmış’ın da bulunduğu mahalleli ilk maçı Derman ekibiyle yaptı.
Voleybol sahasının yapılmasından mutluluk duyduğunu belirten muhtar Ayhan Ağırtmış, “Derman ekipleri geçtiğimiz günlerde mahallemizdeki giderlerle ilgili sorunu çözmek için gelmişti. Spor yapmak için bir sahamızın olmadığını söyledik. Bir hafta içerisinde yeniden gelen Derman ekipleri sahamızı yaparak bizim isteğimizi karşıladılar. Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar’a ve sorunlarımızı dinleyip çözüme kavuşturan Derman ekibine çok teşekkür ederiz” dedi.

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