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İnşaat bekçisi kulübesinde ölü bulundu

28.01.2021 11:34 | Son Güncelleme:
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Kayseri’de inşaat bekçiliği yapan bir şahıs, kulübesinde ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Osmangazi Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana gelen olayda, sabah işe gelen şantiye görevlileri bekçilik yapan H.E.’yi (55) kulübesinde hareketsiz halde buldu.

Kayseri’de inşaat bekçiliği yapan bir şahıs, kulübesinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Osmangazi Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana gelen olayda, sabah işe gelen şantiye görevlileri bekçilik yapan H.E.’yi (55) kulübesinde hareketsiz halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde H.E.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Bekçinin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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