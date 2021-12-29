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İnşaat bekçisini darbederek hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

29.12.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnşaat bekçisini darbederek hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde inşaat bekçisini darbederek demir hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, ilçe merkezinde bir inşaatta bekçilik yapan Hakan Şimşek, sesler gelmesi üzerine şantiyeyi kontrol ederken Y.E. ve C.E. ile karşılaştı.

Şüpheliler, Demir'i darbettikten sonra inşattan çaldıkları demirle kaçtı.

Reşadiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu zanlılar yakalandı, çalıntı demirler bulundu.

Gözaltına alınan Y.E. ve C.E, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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