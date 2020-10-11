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İnşaat halindeki binanın yıkımı geceleri sürüyor

KİLİS HABERLERİ  | 11.10.2020 12:18 | Son Güncelleme

Kilis’te, görüntü kirliliğine yol açan inşaat halindeki binanın belediye tarafından satın alınmasından sonra yıkım işlemi geceleri devam ediyor.40 yıldır yarım inşaat olarak duran 4 katlı binanın bir türlü sahipleri tarafından yakılmaması üzerine Kilis Belediyesi tarafından 1 milyon 800 bin liraya satın alındı.

İnşaat halindeki binanın yıkımı geceleri sürüyor

Kilis’te, görüntü kirliliğine yol açan inşaat halindeki binanın belediye tarafından satın alınmasından sonra yıkım işlemi geceleri devam ediyor.
40 yıldır yarım inşaat olarak duran 4 katlı binanın bir türlü sahipleri tarafından yakılmaması üzerine Kilis Belediyesi tarafından 1 milyon 800 bin liraya satın alındı. Bu binanın yıkıldıktan sonra yöresel yemek üretiminin yapılacağı sosyal tesis yapılacak. Cumhuriyet Caddesi üzerinde tarihi Kadı caminin arkasında bulunan görüntü kirliliğine yol açan binanın yıkımı devam ediyor. Geceleri, 22.00-06.00 saatleri arasında vince bağlanan blok betonlar kesildikten sonra kamyonlara yüklenerek, taşınıyor. 15 gün içerisinde yıkımın bitmesi bekleniyor.

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İkindi
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Merkez
Zeytin Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
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