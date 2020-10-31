İnşaat halindeki binanın yıkımı tamamlandı

Kilis’te, görüntü kirliliğine yol açan inşaat halindeki binanın belediye tarafından satın alınmasından sonra yıkım işlemi tamamlandı.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Kadı caminin yanındaki inşaat halindeki binanın yıkımının tamamlandığını ifade ederek, "Binanın yıkımı bugün itibariyle tamamlandı. Merhum Belediye Başkanımızın önem verdiği, projeler uygulamaya devem edeceğiz. Merhum başkanımızın bizlere bıraktığı projelere kaldığı yerden devam ediyoruz. Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan vatandaşların can güvenliğini tehdit eden, sosyal riskler oluşturan ve kent estetiğini bozan metruk binanın yıkımının tamamlanmıştır. Bu yıkılan binanın yerine yöresel yemeklerin yapıldığı güzel bir yer yapacağız" dedi.

