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İnşaat malzemesi çalmak isteyen 2 şahıs yakalandı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 20.11.2020 16:21 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde girdikleri inşaattan malzeme çalmaya kalkışan 2 şahıs gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde yaşandı.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde girdikleri inşaattan malzeme çalmaya kalkışan 2 şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre B.M. ve İ.Ö. isimli şahıslar çimento ve demir çalmak için inşaata girdi. Şahısların inşaata girerek malzeme çalmaya çalıştığını fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri, zanlıları yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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