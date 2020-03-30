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İnşaat mühendisinden sahada çalışanlara uyarı

MUĞLA HABERLERİ  | 30.03.2020 15:35 | Son Güncelleme

Koronavirüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde evden çıkılmaması, sosyal mesafeye dikkat edilmesine yönelik önlemler alınırken, Muğla’da çalışmak zorunda kalan işçilere yönelik olarak İnşaat Mühendisi Koray Emecan sahadaki gözlemlerini aktardı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde evden çıkılmaması, sosyal mesafeye dikkat edilmesine yönelik önlemler alınırken, Muğla’da çalışmak zorunda kalan işçilere yönelik olarak İnşaat Mühendisi Koray Emecan sahadaki gözlemlerini aktardı. Emecan, "Ülkemizde birçok iş kolunda koronavirüs önlemleri alınırken, şantiyelerde bu önlem alınmıyor. Her şartta çalışmak zorunda olan işçilerin canı hiçe sayılıyor. Muğla’daki şantiyelerde yemekhane kavramı yok. İşçiler dışarıdan gelen yemeklerini molalarında tüketiyorlar. Fakat işçilerin bazıları ise 8-10 kişilik yerlerde kalıyor. Çalışanlar özellikle kıyı kesimlerde inşaat yasağı başlamadan yapıları tamamlamak için gece gündüz çalışıyor" dedi.
Emecan, "Bakanlığın açıkladığı hijyen ve sosyal mesafe kurallarına Muğla’da uyulmuyor. İnşaat işinin bir ekip işi olması sebebiyle koronavirüs salgını sürecinde çalışanların hayatı tehlikede. Bazı işçiler evlerine dönmek istiyor. Diğerleri ise ekonomik kaygılar nedeniyle çalışmak zorunda kalıyorlar. Bu süreçte şantiyede görev yapan inşaat mühendisleri ve işçilerin durumu çıkmaza girdi" diye konuştu.
"Demirde uzun süre kaldığı söylenen virüsü biz başka şehirlere taşıyor olabiliriz."İzmir’den alınan malzeme Muğla’ya indiriliyor. Daha sonra şantiyedeki ustalar vasıtasıyla inşaat için kullanılıyor. Bu tehlikeyi daha çok arttırıyor. Bu konuda bir an önce önlemler alınması gerekiyor" diye konuştu.

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Bahar Eczanesi
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Gözde Eczanesi
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