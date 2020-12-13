İnşaat müteahhitleri fahiş fiyatlar nedeniyle tedarik sıkıntısı yaşıyor

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Mehmet Bülbüloğlu, inşaat malzemelerinde yüzde 80’lere varan fiyat artışı nedeniyle tedarik sıkıntısı yaşadıklarını söyledi.

Dernek binasında bir basın açıklaması düzenleyen MİMDER Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, 250 sektörü harekete geçiren ve istihdamın en yüksek olduğu dinamik sektör olan inşaat müteahhitliğinin son dönemlerdeki fahiş fiyatlar nedeniyle sıkıntılar yaşadığını kaydetti. İnşaat malzemelerinde üreticilerin yüzde 80’leri bulan fiyat artışları nedeniyle tedarikte zorluklar çektiklerini ve sektörün çalışamaz hale geldiğini belirten Bülbüloğlu, "2020 yılında 3 ve 4. çeyrek arasında döviz kurundaki değişim yüzde 10-15 arasında olmasına rağmen ana kalem malzemelerimizden demirin fiyatı aynı dönemde 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya, çimentonun ton fiyatı 160 liradan bugün KDV nakliye hariç 285 liraya yükselmiştir. Bunun yanında cam, alüminyum, PVC, tesisat ve elektrik malzemeleri gibi döviz endeksli daha birçok ürüne maalesef yüzde 50 ve üzerinde zam yapılmıştır"

Özellikle cam ve çimento gibi ürüntlerde sıkıntıların daha fazla olduğunu anlatan Başkan Bülbüloğlu, "Şöyle ki tedarikçi firma cam almak için çekini fabrikaya gönderiyor, çekin vadesi gelip ödemesi yapılıyor ancak hala malzemesini aylarca temin edemiyor ve müteahhitlerimizin işleri geciktiriliyor. Aynı şekilde ülkemizde çimento üretimi, tüketiminin 4-5 katı olmasına rağmen tedarik noktasında Malatya başta olmak üzere diğer birçok ilimizde gecikmeler yaşanmakta, beton santrallerine çimento alım noktasında kota koyulmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Yaşadıkları bu sorunları Malatya milletvekilleri ve TSO yönetimine detaylı bir şekilde rapor halinde sunduklarını da anımsatan Bülbüloğlu, “Aynı konu hakkında İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanımız Tahir Tellioğlu’da diğer illerdeki şubelerimizle yaptığımız resmi yazılı talepler ile birlikte konuyu hem ulusal basında hem de ilgili kurumlara taşımıştır. Bu süreç devam etmesi durumunda bu konuları İMKON çatısı altında rekabet kuruluna taşıyacağız. Ülke olarak sıkıntılı bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde üreticilerin bu keyfi ambargosuna yetkililerin artık dur demesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği olarak Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başta olmak üzere Malatya siyasilerine ve TSO yönetimine pandemi sürecinde daralmaya giren sektöre büyük bir darbe vuran bu sorunların çözümü için gerekli girişimlerde bulunulmasını ilettiklerini belirten Bülbüloğlu, kentsel dönüşümün hızlandırılmasını talep ettiklerini söyledi.



