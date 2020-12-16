İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Andıç, 2021'den umutlu:

SİNAN BALCIKOCA - İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç, "2021'de eğer pandemi çok uzamazsa, faizler de normal seyrine gelirse yine 2020 rakamlarını rahatlıkla yakalayabiliriz. Beraberinde yeni yatırımlar da gelecektir tabi. Yeni yatırımlar çok önemli." dedi.

Andıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018'in ikinci yarısından itibaren sektörde de bir daralmanın söz konusu olduğunu ancak 2020'nin başında hükümetin bazı teşvik ve önlemleriyle sektörün önünün açılmaya başladığını söyledi.

İlk faiz indiriminin 2020'nin başında geldiğini ancak yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bunun kısa sürdüğünü belirten Andıç, "Sonuçta insanlar dışarıya çıkamadı, yabancı alıcılar ülkemize gelemedi. Dolayısıyla bu global bir problem olduğu için satışlarımızı o dönem son derece olumsuz etkiledi." diye konuştu.

Haziranda özellikle devlet bankalarında konut için 0,64 gibi bir faiz oranı oluştuğunu hatırlatan Andıç, şöyle devam etti:

"Bu da satışlarımızın artmasını sağladı. O dönemde birikmiş olan konut stoku biraz eridi. Söz konusu faiz oranı sektöre çok olumlu yansıdı. 0,64 çok düşük, bizim lehimize bir oran oldu. Faiz oranını ne kadar düşürürseniz piyasadaki beklenti de o oranda gelişiyor. Sonrasında 0,99 da olsa 0,64'ü gören yatırımcılar acaba tekrar inebilir mi beklentisine giriyor. Dolayısıyla sürdürülebilir bir oran olması bizim sektörümüz açısından çok daha önemli. 2020 yılı satış rakamları açısından çok kötü geçmedi. Satış yapan firmalar da yeni yatırımlara start verdiler."