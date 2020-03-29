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İnşaattan düşen vatandaş ağır yaralandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 29.03.2020 16:22 | Son Güncelleme

Eskişehir’de bir inşaatın tepesinden düşen 54 yaşındaki vatandaş ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre olay, dün öğle sıralarında Akarbaşı Mahallesi Depboy Sokak’ta gerçekleşti.

Eskişehir’de bir inşaatın tepesinden düşen 54 yaşındaki vatandaş ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, dün öğle sıralarında Akarbaşı Mahallesi Depboy Sokak’ta gerçekleşti. Bir inşaatın tepesinden düşen F.A.T. (54) ağır yaralandı. Bilinmeyen bir sebeple inşaat halindeki binanın tepesine çıkan şahıs, düşmenin etkisiyle ağır yaralanarak sağlık ekiplerince Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Şahsın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Öte yandan, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Odunpazari
Erhan Eczanesi
Odunpazari
Seda Eczanesi
Odunpazari
Toprak Eczanesi
Tepebasi
Anıl Eczanesi
Tepebasi
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