İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu'dan Ramazan Bayramı mesajı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Çavuşoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, on bir ayın sultanı Ramazan ayının nihayete erdiğini ve bayrama ulaşmanın hazzını ve sevincini paylaştıklarını belirterek bu kıymetli günlerin insanlığın hayrına önemli fırsatlar sunduğunu aktardı.

Dünyanın, Şair Sezai Karakoç’un "Hem insanı öldürürler, hem de tutar arkasından ağlarlar." diyerek özetlediği bir karanlık paradoksu yaşadığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Maalesef insana kıymet vermeyip dünyayı zulme boğanların, insan hakları masalları anlattığı bu dönemin yeryüzünde acıyı ve hüznü körüklediğine şahit oluyoruz. İnsanlığın ihtiyacı olan süslü benzetmeler ve ağdalı kelimeler değil, kalbe ferahlık veren bir kardeşlik ve bayram iklimidir. Ramazan Bayramı’nın huzur iklimiyle birlikte Müslümanların azimli, fedakâr, barışçıl ve adil tavırlarına dünya bir başka muhtaçtır." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, bayram mesajına şöyle devam etti:

"Zulüm, açlık ve çatışma altında aciz ve çaresiz kalan insanlığın umuduna, Hz. Mevlana’nın 'Alemden maksat, insandır.' olarak dillendirdiği, insanı tam merkeze alan köklü medeniyetimiz yetişmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde din, dil, ırk veya coğrafya ayrımına gitmeden tüm mazlumların yanında duran güçlü Türkiye'miz dünyaya insanlık dersi vermeyi sürdürüyor. Filistin’den Arakan’a, Yemen’den Suriye'ye, Pakistan'dan Somali'ye dünyanın neresinde mazlum ve mağdur varsa milletimizin şefkat elinin uzandığını görmekten iftihar ediyoruz. Halen Ukrayna’da devam eden savaştan kaçan yetim ve öksüz Ukraynalı çocukları bağrına basan bir ülkenin fertleri olduğumuz için Allah’a hamdediyoruz.

Yeryüzünün neresinde olursa olsun bombalardan ve mermilerden kaçmaya çalışan masum çocuklar oldukça acıların hız kesmesi ve insanlığın umudunu büyütmek ne mümkün. İyiliğin yüceltildiği, kötülüğe gem vurulan bir dünya insanlığa hayırlar ve güzellik getirecektir. Dostluk ve kardeşlik bağlarımız kuvvetlendikçe, merhameti çoğalttıkça bayram ikliminin bereketiyle her zorluğu aşmayı ümit ediyoruz. Bütün insanlığın tez zamanda zulümlerin, haksızlıkların ve insan hakkı ihlallerinin olmadığı bir dünyaya kavuşması duasıyla, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Cenabıhak'tan bayramı milletimizin sürur ve sevinç günlerimizin müjdecisi kılmasını niyaz ederim."

