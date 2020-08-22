Inter'de Conte'nin geleceği belirsiz

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'de teknik direktör Antonio Conte’nin gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı tartışma konusu oldu.

UEFA Avrupa Ligi finalinde dün akşam İspanya'nın Sevilla takımına 3-2 kaybederek, 10 sene sonra Avrupa'da yeniden kupa kazanma fırsatını tepen Inter’de teknik direktör Antonio Conte’nin geleceği tartışılıyor.

Conte’nin dünkü maç sonunda sarf ettiği "Inter'in geleceğini benli ya da bensiz şekilde planlamaya çalışacağız. Inter’in iyiliği için en iyi karar verilmeli. Kızgınlık yok. Farklı görüşler söz konusu. Ben bu fırsat için teşekkür ederim. Bu sene için yaşanan bazı şeyler hoşuma gitmedi. Benim de ailem, özel yaşantım var" şeklindeki sözleri, İtalyan basınında "ayrılık sinyali" olarak yorumlandı.

Basında çıkan haberlerde Conte'nin Inter'den ayrılması durumunda yeni teknik direktör adayının daha önce Juventus ve Milan'ı çalıştıran Massimiliano Allegri olduğu yazıldı.

Corriere dello Sport, "Conte’nin yerine tek bir isim öne çıkıyor." ifadeleriyle Inter’in başına Allegri’nin gelebileceğini belirtti.