Inter, Messi'yi transfer etmek istiyor!

9 yıllık Real Madrid serüvenine son verip Juventus'a 4 yıllık imza atan Cristiano Ronaldo'nun İtalya'ya gidişi Serie A'da transfer haberlerine yeni bir boyut kazandırdı.

İtalyan devinin Portekizli dünya yıldızı Ronaldo'yu kadrosuna katmasının ardından Lionel Messi’yi de Inter’in transfer etmek istediği iddia edildi.

Pirelli şirketinin CEO’su Tronchetti Provera’nın sözlerini manşetine taşıyan Tuttosport, burada CEO’nun ağzından, Inter’in sahibi Suning şirketinin dev bir imza atmak istediğini belirten ifadelerine yer verdi.

Provera, finansal fair play kuralları için verdiği takdirde bu şekilde bir transferin gerçekleşebileceğini belirterek “Messi’ye kim hayır der, keşke” ifadesini kullandı. (Milliyet)

