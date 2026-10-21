Inter - Shakhtar Donetsk Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Inter ile Shakhtar Donetsk, 21 Ekim 2026 saat 22:00'de Giuseppe Meazza'da Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Inter - Shakhtar Donetsk, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında karşı karşıya gelecek. Her iki takım da maç öncesi formda görünüyor.
Inter (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 2 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 6 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 16 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 19 puanla 1. sırada.
Shakhtar Donetsk (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 4 gol atıp 2 gol yedi. (Ukrayna Premier Ligi) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 12 gol atıp 2 gol yedi.
Inter, son beş maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Shakhtar Donetsk ise son beş maçında tam anlamıyla bir dominasyon göstererek 5 galibiyet aldı.
Inter kadrosunda John Stones (Sakat - Adale Problemi), Lautaro Martinez (Sakat - Adale Problemi), Curtis Jones (Sakat - Uyluk Sakatlığı) ve Benjamin Pavard (Sakat - Adale Problemi) yer almıyor.
Shakhtar Donetsk kadrosunda Maryan Shved (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Marlon (Sakat - Kas Sakatlığı), Irakli Azarovi (Sakat - Diz Sakatlığı), Alaa Ghram (Sakat), Eguinaldo (Sakat - Omzundan Sakat), Tymur Puzankov (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Denys Tvardovskyi (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Prosper Obah (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Kiril Fesiun (Sakat - Hasta) yer almıyor.
Inter kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Marcus Thuram, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Carlos Augusto.
Son 4 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Inter 1 galibiyet aldı, 3 maç berabere bitti. Bu maçlarda Inter 2, Shakhtar Donetsk 0 gol attı.