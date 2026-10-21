Inter - Shakhtar Donetsk Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Şampiyonlar Ligi Inter 1 - 0 MS Shakhtar Donetsk

Inter ile Shakhtar Donetsk, 21 Ekim 2026 saat 22:00'de Giuseppe Meazza'da Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Inter - Shakhtar Donetsk, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında karşı karşıya gelecek. Her iki takım da maç öncesi formda görünüyor.

Lig Durumu Inter 1. İtalya Serie A Ligi O 7 G 6 B 1 M 0 P 19 21 Attığı Gol 9 Yediği Gol +12 Averaj Gol Durumu (Toplam) Inter 21 / 9 İç Saha / Deplasman Performansı I Inter İç saha Oynanan Maç 4 G / B / M 4 / 0 / 0 Gol 15 – 6

Inter (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 2 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 6 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 16 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 19 puanla 1. sırada.

Shakhtar Donetsk (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 4 gol atıp 2 gol yedi. (Ukrayna Premier Ligi) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 12 gol atıp 2 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri Inter G G B G G tüm kulvarlar Bologna 1-3 Inter İtalya Serie A Ligi G

Inter 3-4 Club Brugge Şampiyonlar Ligi M

Inter 3-0 Parma İtalya Serie A Ligi G

Inter 2-0 Lumezzane Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G

Roma 2-2 Inter İtalya Serie A Ligi B Shakhtar Donetsk tüm kulvarlar Shakhtar Donetsk 2-1 Kolos Kovalivka Ukrayna Premier Ligi G

Shakhtar Donetsk 3-1 AEK Şampiyonlar Ligi G

Veres Rivne 0-3 Shakhtar Donetsk Ukrayna Premier Ligi G

Shakhtar Donetsk 3-0 LNZ Cherkasy Ukrayna Premier Ligi G

FC Vilkhivtsi 0-3 Shakhtar Donetsk Ukrayna Kupası G

Maç öncesi değerlendirme

Inter, son beş maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Shakhtar Donetsk ise son beş maçında tam anlamıyla bir dominasyon göstererek 5 galibiyet aldı.

Eksik Oyuncular Inter 4 eksik John Stones Lautaro Martinez Curtis Jones Benjamin Pavard Shakhtar Donetsk 9 eksik Maryan Shved Marlon Irakli Azarovi Alaa Ghram Eguinaldo Tymur Puzankov Denys Tvardovskyi Prosper Obah Kiril Fesiun

Inter kadrosunda John Stones (Sakat - Adale Problemi), Lautaro Martinez (Sakat - Adale Problemi), Curtis Jones (Sakat - Uyluk Sakatlığı) ve Benjamin Pavard (Sakat - Adale Problemi) yer almıyor.

Shakhtar Donetsk kadrosunda Maryan Shved (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Marlon (Sakat - Kas Sakatlığı), Irakli Azarovi (Sakat - Diz Sakatlığı), Alaa Ghram (Sakat), Eguinaldo (Sakat - Omzundan Sakat), Tymur Puzankov (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Denys Tvardovskyi (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Prosper Obah (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Kiril Fesiun (Sakat - Hasta) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Marcus Thuram Inter 4 Gol 2 Asist Lautaro Martinez Inter 4 Gol 0 Asist Carlos Augusto Inter 2 Gol 2 Asist Piotr Zielinski Inter 1 Gol 2 Asist

Inter kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Marcus Thuram, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Carlos Augusto.

İkili Rekabet 1 Inter 3 Beraberlik 0 Shakhtar Donetsk Inter 2-0 Shakhtar Donetsk Şampiyonlar Ligi

Shakhtar Donetsk 0-0 Inter Şampiyonlar Ligi

Inter 0-0 Shakhtar Donetsk Şampiyonlar Ligi

Shakhtar Donetsk 0-0 Inter Şampiyonlar Ligi

Son 4 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Inter 1 galibiyet aldı, 3 maç berabere bitti. Bu maçlarda Inter 2, Shakhtar Donetsk 0 gol attı.

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