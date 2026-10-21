SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi

Inter - Shakhtar Donetsk Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Inter, son iki maçında galip gelirken, Shakhtar Donetsk ise son beş maçında kazanmayı başardı. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Inter - Shakhtar Donetsk Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
Şampiyonlar Ligi
Inter
1 - 0
MS
Shakhtar Donetsk
Stadyum: Giuseppe Meazza Yayın: tabii Spor Hakem: Harm Osmers

Inter ile Shakhtar Donetsk, 21 Ekim 2026 saat 22:00'de Giuseppe Meazza'da Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Inter - Shakhtar Donetsk, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında karşı karşıya gelecek. Her iki takım da maç öncesi formda görünüyor.

Lig Durumu

Inter

1. İtalya Serie A Ligi
O
7
G
6
B
1
M
0
P
19
21
Attığı Gol
9
Yediği Gol
+12
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Inter 21 / 9

İç Saha / Deplasman Performansı

Inter İç saha
Oynanan Maç
4
G / B / M
4 / 0 / 0
Gol
15 – 6

Inter (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 2 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 6 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 16 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 19 puanla 1. sırada.

Shakhtar Donetsk (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 4 gol atıp 2 gol yedi. (Ukrayna Premier Ligi) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 12 gol atıp 2 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri
Inter G G B G G

tüm kulvarlar

  • 17.10.2026 Bologna 1-3 Inter İtalya Serie A Ligi G
  • 13.10.2026 Inter 3-4 Club Brugge Şampiyonlar Ligi M
  • 10.10.2026 Inter 3-0 Parma İtalya Serie A Ligi G
  • 03.10.2026 Inter 2-0 Lumezzane Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G
  • 19.09.2026 Roma 2-2 Inter İtalya Serie A Ligi B
Shakhtar Donetsk

tüm kulvarlar

  • 17.10.2026 Shakhtar Donetsk 2-1 Kolos Kovalivka Ukrayna Premier Ligi G
  • 14.10.2026 Shakhtar Donetsk 3-1 AEK Şampiyonlar Ligi G
  • 09.10.2026 Veres Rivne 0-3 Shakhtar Donetsk Ukrayna Premier Ligi G
  • 20.09.2026 Shakhtar Donetsk 3-0 LNZ Cherkasy Ukrayna Premier Ligi G
  • 17.09.2026 FC Vilkhivtsi 0-3 Shakhtar Donetsk Ukrayna Kupası G

Maç öncesi değerlendirme

Inter, son beş maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Shakhtar Donetsk ise son beş maçında tam anlamıyla bir dominasyon göstererek 5 galibiyet aldı.

Eksik Oyuncular

Inter

4 eksik
John Stones Sakat Adale Problemi
Lautaro Martinez Sakat Adale Problemi
Curtis Jones Sakat Uyluk Sakatlığı
Benjamin Pavard Sakat Adale Problemi

Shakhtar Donetsk

9 eksik
Maryan Shved Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Marlon Sakat Kas Sakatlığı
Irakli Azarovi Sakat Diz Sakatlığı
Alaa Ghram Sakat
Eguinaldo Sakat Omzundan Sakat
Tymur Puzankov Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Denys Tvardovskyi Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Prosper Obah Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Kiril Fesiun Sakat Hasta

Inter kadrosunda John Stones (Sakat - Adale Problemi), Lautaro Martinez (Sakat - Adale Problemi), Curtis Jones (Sakat - Uyluk Sakatlığı) ve Benjamin Pavard (Sakat - Adale Problemi) yer almıyor.

Shakhtar Donetsk kadrosunda Maryan Shved (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Marlon (Sakat - Kas Sakatlığı), Irakli Azarovi (Sakat - Diz Sakatlığı), Alaa Ghram (Sakat), Eguinaldo (Sakat - Omzundan Sakat), Tymur Puzankov (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Denys Tvardovskyi (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Prosper Obah (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Kiril Fesiun (Sakat - Hasta) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Marcus Thuram Inter 4 Gol 2 Asist
Lautaro Martinez Inter 4 Gol 0 Asist
Carlos Augusto Inter 2 Gol 2 Asist
Piotr Zielinski Inter 1 Gol 2 Asist

Inter kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Marcus Thuram, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Carlos Augusto.

İkili Rekabet
1 Inter
3 Beraberlik
0 Shakhtar Donetsk
  • 24.11.2021 Inter 2-0 Shakhtar Donetsk Şampiyonlar Ligi
  • 28.09.2021 Shakhtar Donetsk 0-0 Inter Şampiyonlar Ligi
  • 09.12.2020 Inter 0-0 Shakhtar Donetsk Şampiyonlar Ligi
  • 27.10.2020 Shakhtar Donetsk 0-0 Inter Şampiyonlar Ligi

Son 4 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Inter 1 galibiyet aldı, 3 maç berabere bitti. Bu maçlarda Inter 2, Shakhtar Donetsk 0 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Inter - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman?

21 Ekim 2026

Inter - Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta?

22:00

Inter - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda?

tabii Spor

Inter - Shakhtar Donetsk maçında hangi oyuncular eksik?

Inter'de John Stones, Lautaro Martinez, Curtis Jones, Benjamin Pavard; Shakhtar Donetsk'te ise Maryan Shved, Marlon, Irakli Azarovi, Alaa Ghram, Eguinaldo, Tymur Puzankov, Denys Tvardovskyi, Prosper Obah, Kiril Fesiun.

Inter ve Shakhtar Donetsk'in ligde kaç puanı var?

Inter 19 puanla 1. sırada, Shakhtar Donetsk'in puanı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Canlı anlatım

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arsenal'de Saka'nın sakatlığı teknik direktör Arteta'yı endişelendiriyorArsenal'de Saka'nın sakatlığı teknik direktör Arteta'yı endişelendiriyor
Yunanistan basketbolunda kaosYunanistan basketbolunda kaos
Anahtar Kelimeler:
inter
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Dünyanın yüzde 70'i kullanıyor! Ülkelerden peş peşe açıklama geldi: Tek tek kapatılıyor

Dünyanın yüzde 70'i kullanıyor! Ülkelerden peş peşe açıklama geldi: Tek tek kapatılıyor

Eşine tavuk satan kasabı öldürdü

Eşine tavuk satan kasabı öldürdü

Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler! Arda Güler golünü attı, Arda Turan Milano'da yıkıldı: Lizbon'da büyük sürpriz!

Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler! Arda Güler golünü attı, Arda Turan Milano'da yıkıldı: Lizbon'da büyük sürpriz!

Karavanda o şarkıyla kendinden geçti! Beğeni yağdı

Karavanda o şarkıyla kendinden geçti! Beğeni yağdı

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi değişti! İşte banka banka kazançlar...

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi değişti! İşte banka banka kazançlar...

Benzine indirim geldi: Tabela değişti!

Benzine indirim geldi: Tabela değişti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.