İnternet Klavye Şampiyonası'nda 2 dünya birinciliği elde eden öğrencinin sevinci

AFYONKARAHİSAR (AA) - Dünya İnternet Klavye Şampiyonası'nda, biri dünya rekoru olmak üzere 2 şampiyonluk elde eden Afyonkarahisarlı ortaokul öğrencisi Nisan Maya Tunçoğlu, "Güzel Türkçe'mizi doğru ve hızlı yazarak onun adını duyurmak çok güzel." dedi.

Sandıklı ilçesinde yaşayan Nisan Maya Tunçoğlu, eğitim gördüğü Cumhuriyet Ortaokulu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın süresince yarışmalara evde hazırlandığını söyledi.

2020 Dünya İnternet Klavye Şampiyonası'nda hem ana dil hem de çoklu dilde, biri dünya rekoru olmak üzere iki dünya şampiyonluğu elde ettiğini anlatan Tunçoğlu, kazandığı şampiyonluklar ve elde ettiği dünya rekoru nedeniyle çok gururlu olduğunu bildirdi.

Başarısında desteği olan annesine teşekkür eden Tunçoğlu, şunları kaydetti:

"Güzel Türkçe'mizi doğru ve hızlı yazarak onun adını duyurmak çok güzel. Derslerim ile birlikte klavye çalışmalarıma da devam etmek istiyorum. Bilimselliği kanıtlanmış olun F klavyemizin Amerika ve Avrupa'da olduğu gibi ülkemizde de ders olarak okutulmasını istiyorum. Yarışmalara evde düzenli olarak çalıştım. 10'ar dakikalık çalışmalarımın yanında çoklu dil ve İngilizce kategorilerinde de çalışmalar yaptım."