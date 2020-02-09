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İnternetten satışa çıkarılan yolcu vapuru söküm tesislerine getirildi

AYDIN HABERLERİ  | 09.02.2020 13:45 | Son Güncelleme

İstanbul Şehir Hatları bünyesinde 35 yıl boyunca İstanbulluları taşıyan ve bir süre önce internetten 1 milyon 200 bin liraya satışa çıkarılan "Şehit Caner Gönyeli" isimli yolcu vapuru, söküm tesislerine getirildi.Kıbrıs barış Hareketı sırasında Kocatepe Gemisi’nde şehit düşen Şehit Caner Gönyeli’nin adını taşıyan yolcu gemisinin aynı zamanda önemli bir değer olduğunu belirten Su Üstünde Bloğu yetkilisi Eren Budaklı, “1978 yılında denize inen yolcu gemisi şehidimiz Şehit Caner Gönyeli’nin adıyla, yıllarca İstanbul’da Eminönü-Karaköy arasında hizmet verdi.

İnternetten satışa çıkarılan yolcu vapuru söküm tesislerine getirildi

İstanbul Şehir Hatları bünyesinde 35 yıl boyunca İstanbulluları taşıyan ve bir süre önce internetten 1 milyon 200 bin liraya satışa çıkarılan "Şehit Caner Gönyeli" isimli yolcu vapuru, söküm tesislerine getirildi.
Kıbrıs barış Hareketı sırasında Kocatepe Gemisi’nde şehit düşen Şehit Caner Gönyeli’nin adını taşıyan yolcu gemisinin aynı zamanda önemli bir değer olduğunu belirten Su Üstünde Bloğu yetkilisi Eren Budaklı, “1978 yılında denize inen yolcu gemisi şehidimiz Şehit Caner Gönyeli’nin adıyla, yıllarca İstanbul’da Eminönü-Karaköy arasında hizmet verdi. Gemi, 2016 yılında emekliye ayrılmıştı. Gemi içerisindeki değerli ve hatırası bulunan malzemeler alındıktan sonra söküm için Aliağa’ya geldi. 60 metre uzunluğunda, 10 metre eninde ve 12 metrelik derinliğe sahip yolcu vapuru, 750 beygirlik iki adet motora ve 650 kişilik yolcu kapasitesine sahipti. 1978’de yapılan vapurda kaptan köşkünün yanı sıra, 4 büyük salon ile suyun altında 4 metre kazan dairesi ve odalar mevcuttu. Bir süre Yalova’da demirli kalan vapur, Aliağa’da sökülerek geri dönüşüme kazandırılacağı öğrenildi” diye konuştu.

İnternetten satışa çıkarılan yolcu vapuru söküm tesislerine getirildi

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