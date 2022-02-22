YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. İntihar ettiği öne sürülen kadının sevgilisine "kasten öldürme" suçundan dava

İntihar ettiği öne sürülen kadının sevgilisine "kasten öldürme" suçundan dava

22.02.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İntihar ettiği öne sürülen kadının sevgilisine "kasten öldürme" suçundan dava

Kırıkkale'de üniversite öğrencisi sevgilisinin intihar ettiğini önü süren şüpheli hakkında müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Kırıkkale Üniversitesi öğrencisi Elif Sinan, 3 Ağustos 2021'de Yahşihan ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bıçakla intihar ettiği gerekçesiyle sevgilisi T.A, tarafından getirildiği Yüksek İhtisas Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan zanlı, ifadesinde sevgilisi olduğu Sinan'ın intihar ettiğini belirtti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Elif Sinan'ın ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame, Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, tüm deliller, taraf beyanları, şikayet ve talepler ile dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde maktul ile şüpheli T.A'nın sevgili oldukları ve şüphelinin 3 Ağustos 2021 tarihinde Sinan'ın çalıştığı iş yerine gelerek bir müddet burada konuştukları, maktulün daha sonra taksiyle ikametine gittiği vurgulandı.

Şüphelinin de kendi aracıyla aynı eve gittiği, ikilinin burada tartıştığı belirtilen iddianamede, şunları kaydedildi:

"Maktul ile şüphelinin telefonda konuştuğu, soruşturma kapsamında tespit edilemeyen bir yerde maktul ile şüphelinin buluştuğu, maktulün şüpheliye ait araca bindiği, Yenişehir Mahallesi 270. Sokak'ta Sinan ile şüpheli arasında tartışma çıktığı, şüphelinin araçta bulunan meyve bıçağı ile maktulü yaraladığı, Elif Sinan'ı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine getirdiği, sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen kadının hayatını kaybettiği, şüphelinin, maktulü bıçaklayıp ölümüne sebebiyet vermek suretiyle üzerine atılı 'kasten öldürme' suçunu işlediğine dair hakkında kamu davası açmayı gerektirir nitelikte yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilmiştir."

T.A, 18 Mayıs 2022'de hakim karşısına çıkacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakanı Karaismailoğlu, Kırıkkale'de Karayolları 44. Şube Şefliğinin açılışında konuştu:Bakanı Karaismailoğlu, Kırıkkale'de Karayolları 44. Şube Şefliğinin açılışında konuştu:
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Denizli’deCHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Denizli’de
Kırıkkale'de bir kadının gelinlik giyme hayali 38 yıl sonra gerçekleştirildiKırıkkale'de bir kadının gelinlik giyme hayali 38 yıl sonra gerçekleştirildi
Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale

Kırıkkale Namaz Vakitleri 24 Şubat Perşembe

İmsak
05:57
Sabah
07:20
Öğle
13:04
İkindi
16:08
Akşam
18:38
Yatsı
19:56
Kırıkkale ECZANELER
Kırıkkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya tepki gösterdi! Leopar pantolonu yüzünden...

Sosyal medya tepki gösterdi! Leopar pantolonu yüzünden...

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Paylaşımı olay yarattı! “Karım o kadar seksi ki....”

Paylaşımı olay yarattı! “Karım o kadar seksi ki....”

Güzellik kraliçesiydi! Estetik ameliyatla tamamen değişti

Güzellik kraliçesiydi! Estetik ameliyatla tamamen değişti

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.