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İntihara teşebbüs ihbarına giden polis boğazı kesik kadın cesedi buldu

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 11.11.2020 21:22 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Evciler ilçesinde intihara teşebbüs ihbarına giden polis ekipleri 53 yaşındaki kadını boğazı kesik halde evin bahçesinde buldu.

Afyonkarahisar’ın Evciler ilçesinde intihara teşebbüs ihbarına giden polis ekipleri 53 yaşındaki kadını boğazı kesik halde evin bahçesinde buldu. Kadının ölümünü şüpheli bulan savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Evciler ilçesi Fatih Mahallesi Çelik Sokak’taki tek katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, emniyete gelen intihar teşebbüsü ihbarını değerlendiren ekipler adrese gittiklerinde 53 yaşındaki Melihat Tuncel’in cansız bedeni ile karşılaştı. Talihsiz kadın boğazı kesilmiş halde evinin arka bahçesinde bulundu. Şüpheli ölüm üzerine savcılık ve emniyet ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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