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İntiharkolik Hasan 84. intihar girişiminde Burdur’da ortaya çıktı

12.04.2023 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce farklı illerde 83 defa intihar girişiminde bulunan “İntiharkolik Hasan” bu sefer de Burdur polisini alarma geçirdi.

İntiharkolik Hasan 84. intihar girişiminde Burdur’da ortaya çıktı

Çatıda uzun süre polis ekiplerinin ikna çabalarına yanıt vermeyen ve belediye başkanının gelmesini isteyen şahıs, belediye başkan yardımcısının olay yerine gelerek kendisiyle konuşmasının ardından ikna edilerek aşağıya indirildi.

Olay, saat 08.20 sıralarında Bozkurt Mahallesi 16016. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 katlı bir binanın çatısında tehlikeli hareketler sergileyen birinin olduğunu gören vatandaşlar durumundan şüphelenip 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbarla birlikte bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri önlem amaçlı hava yastığı açarken, polis ekipleri çatıdaki şahsın İntiharkolik lakaplı Hasan İ. (32) olduğunu tespit etti. Polislerin ikna çabalarına rağmen aşağıya inmeyi kabul etmeyen Hasan İ., belediye başkanının gelmesini talep etti. Olay yerine gelen Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Eraslan çatıya çıkıp Hasan İ. ile uzun süre konuşarak onu ikna etmeye çalıştı.

Öte yandan, çatıda kıyafetlerini yakmaya çalışıp kafasında kiremit kırarak tehlikeli hareketlerde bulunan Hasan İ. çevredekilerin yüreklerini ağzına getirdi. Yaklaşık 5 saat süren ikna çabalarının ardından aşağıya inen "İntiharkolik Hasan", Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Eraslan’ın elini öperek bir daha intihara kalkışmayacağı sözünü verdi. Daha önce Türkiye’nin birçok yerinde 83 defa intihar girişiminde bulunan Hasan İ., bugün itibarıyla 84 girişimde bulunmuş oldu.

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