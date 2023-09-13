İOKBS BURSLULUK SONUÇLARI 2023 SORGULAMA MEB.GOV.TR: Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler MEB'de!

İOKBS bursluluk sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu olurken MEB'den gelecek açıklamayı bekleyen birçok kişi internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Bilindiği üzere ilköğretim 5,6,7,8.sınıflar ile lise 9,10 ve 11'nci sınıf öğrencilerinin girdiği İOKB 3 Eylül tarihinde gerçekleştirildi. Sonuçlar T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgisiyle sorgulanabilecek. İOKBS bursluluk sınavı sonuçları için geri sayım başladı. İşte İOKBS Bursluluk sınav sonucu sorgulama ekranı...

İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İOKBS bursluluk sınavı sonuçları 22 Eylül 2023 tarihinden itibaren Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden öğrenilebilecek.

İOKBS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Bursluluk sınav sonuçları 2023, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgisiyle sorgulanabilecek.

Ayrıca okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.

BURSLULUK SINAVI NEDİR?

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Bu yıl 60 bin öğrenciye burs imkanı sağlanması kararlaştırılmıştır.

Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir.

Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır.

