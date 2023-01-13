İOKBS sınavı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler? 2023 İOKBS sınav tarihi!

İOKBS sınav tarihi vatandaşlar tarafından merak edildi. Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı olarak da bilinen İOKBS sınavı geçtiğimiz sene Eylül ayında yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı henüz 2023 sınav takvimini yayımlamadı. İOKBS sınavının tarihi 2023 sınav takvimi ile belli olacak.

İOKBS NE ZAMAN YAPILACAK?

İOKBS ile ilgili detaylar merak konusu oldu. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na ilişkin henüz açıklamada bulunulmadı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 sınav takvimini yayımlamasıyla birlikte hem başvuru tarihi hem de sınav tarihi netlik kazanacak.

İOKBS ile ilgili detaylar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı oşlarak güncellenecektir.

İOKBS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İOKBS başvuru şartları şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşıyor olmak,

Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

Sınavın yapılacağı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,

Ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 18 bin 160,00 TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2021 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

