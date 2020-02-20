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İpekböcekçiliği Muğla’da hayat buluyor

MUĞLA HABERLERİ  | 20.02.2020 16:26 | Son Güncelleme

Muğla’nın Seydikemer ilçesindeki 15 dekarlık Büyükşehir arazisine dikilmek üzere Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nden bedelsiz 3 bin 500 dut fidanı alındı.

Muğla’nın Seydikemer ilçesindeki 15 dekarlık Büyükşehir arazisine dikilmek üzere Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nden bedelsiz 3 bin 500 dut fidanı alındı. Geleneksel tarımsal üretimin desteklenmesi, sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması ve üreticinin alternatif tarımsal faaliyetlere katılımı ve yöre halkından gelen talepler doğrultusunda ipekböcekçiliği projesi hayata geçirildi.
Muğla ve Eskişehir Büyükşehir Belediye’lerinin işbirliği ile gerçekleşen proje ile Seydikemer Çobanlar Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan 15 dekarlık araziye ipekböceğinin tek besin kaynağı olan 3 bin 500 adet dut fidanı dikimi gerçekleştirilecek. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin dikimini gerçekleştireceği 3 bin 500 adet dut fidanından ipek böcekçiliği ile uğraşan 80 aile yararlanacak. Kozabirlik kooperatifiyle iş birliği içinde yürütülen projede, üretilen ürünler yöre halkına ek gelir kaynağı oluşturacak olup projenin ilerleyen dönemlerde tüm Muğla geneline yayılması hedefleniyor.
Türkiye’de tarıma, üreticiye her alanda destek olunmasının üreten bir toplum için gerekli olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ipekböcekçiliği ile Muğla’da alternatif bir üretim sahası oluşturacaklarını belirtti ve projede destekleri için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen’e teşekkür etti.
Başkan Gürün; “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk “Milli ekonominin temeli tarımdır” dedi ve gerçekleştirdiği tarım reformuyla kısa zamanda üreten bir toplum oluşturdu. Üreten köylüyü de milletin efendisi yaptı. Kendi kendine yeten bir toplumdan ne yazık ki buğdaya kadar ithal eder hale geldik. Verimli toprakları, başat ürünleri ve en önemlisi yüzde 60 nüfusu kırsalda yaşayan Muğlamızda üreticimize destek olmak, katma değeri yüksek ürünlerle ürettiğinden hakkını alması, alternatif ürünlerle gelirinin artması ve toprağında kalması için hizmet ve projeler üretiyoruz. Seydikemer ilçemizde 15 dekarlık Büyükşehir arazimize Eskişehir Büyükşehir Belediye’mizden bedelsiz temin ettiğimiz 3 bin 500 dut fidanını mart ayı içerisinde dikeceğiz. Terk edilmeye yüz tutmuş ipekböcekçiliğini bu projeyle canlandırmayı, yılın iki ayı üretim yapılan ipekböcekçiliği ile üreticimize alternatif gelir sağlamayı amaçlıyoruz. Büyükşehir, il, ilçe belediyelerimiz, kooperatiflerimiz güç birliği ile ülkemiz, yaşadığımız şehirler tekrar üretime geçecek, üretici kazanacak, Atatürk’ün dediği gibi üreten köylü tekrar milletin efendisi olacak” dedi.

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