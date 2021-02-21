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İpek’in hayali gerçek oldu

21.02.2021 12:47 | Son Güncelleme:
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Çukurova Belediyesi’ne “Çukurova İçin 2020’de Dileğini Yaz, 2021’de Gerçekleşsin” sloganı ile belediyeye konulan Dilek Ağacına dileğini yazan İpek Demir adlı genç kızın hayali gerçekleşti.

Çukurova Belediyesi’ne “Çukurova İçin 2020’de Dileğini Yaz, 2021’de Gerçekleşsin” sloganı ile belediyeye konulan Dilek Ağacına dileğini yazan İpek Demir adlı genç kızın hayali gerçekleşti. Başkan Soner Çetin, belediye ile ilgili taleplerin alınmasına karşın, bir istisna yaparak, İpek Demir’e isteği olan bisikleti hediye etti.
Çukurova Belediyesi 2020 yılının son günlerinde “Çukurova İçin 2020’de Dileğini Yaz, 2021’de Gerçekleşsin” sloganı ile bir uygulama başlattı. Belediye binasına Dilek Ağacı konulurken, vatandaşlar 2021 yılı için belediyeden hizmet ile ilgili beklentilerini bu ağaca yerleştirdi. 2021 yılı beklentileri bizzat Başkan Soner Çetin tarafından değerlendirmeye alındı.
İpek Demir de Dilek Ağacına 2021 yılı ile ilgili bir hayalini yazdı. İpek Demir bir bisikletinin olmasını istiyordu. Genç kız kendisine dönüş olmayınca Başkan Soner Çetin’e “Canım başkanım dediler ki 2021 yılında Soner Çetin başkanımdan ne istiyorsanız gerçekleşsin dediler ama çok istediğin şeyi yazdım ama hiçbir ses çıkmadı. Çok ümitlenmiştim” şeklinde mesaj attı. Bunun üzerine İpek Demir’e isteğinin ne olduğu soruldu. Bisiklet istediğini söyleyen İpek Demir, “Değerli kardeşim, ağaca yazılan bütün dilekler değerlendiriyor. Orada belediye hizmetleriyle ilgili taleplerden bahsetmiştik. Ama bir istisna olarak dileğini yerine getirelim” cevabını alınca çok mutlu oldu.
İpek Demir’in iletişim numarasını alan Çukurova Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri kısa süre sonra Başkan Soner Çetin’in hediyesi olan bisikleti kendisine teslim etti. Bisikletine kavuşan ve hayali gerçekleşen İpek Demir, sonrasında Başkan Soner Çetin’e gönderdiği mesajda, “Başkanım sayenizde hayallerimi süsleyen bisikletime kavuştum. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Bisiklete kavuşmama yardımcı olan Sosyal İşler Müdürümüz İrfan Beye ve ekibine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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