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İpekyolu Belediyesi yol ağını genişletiyor

VAN HABERLERİ  | 12.06.2020 16:19 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’ın talimatları doğrultusunda ilçede yeni yol açma, yapım, bakım ve onarım çalışmaları son sürat devam ediyor.İpekyolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilkbaharın ilk günlerinden itibaren başlattıkları yol yapım çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.İpekyolu Belediyesi son yılların en ağır kış koşullarının yaşandığı Van kent merkezi ile kırsal mahallelerde zorlu kış şartlarından dolayı bozulan yolların onarımı, çıkmaz sokakların açılması, asfalt serim ve parke taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor.

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’ın talimatları doğrultusunda ilçede yeni yol açma, yapım, bakım ve onarım çalışmaları son sürat devam ediyor.
İpekyolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilkbaharın ilk günlerinden itibaren başlattıkları yol yapım çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.
İpekyolu Belediyesi son yılların en ağır kış koşullarının yaşandığı Van kent merkezi ile kırsal mahallelerde zorlu kış şartlarından dolayı bozulan yolların onarımı, çıkmaz sokakların açılması, asfalt serim ve parke taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor. İpekyolu Belediyesi bir yandan uzun yıllar boyunca ihmal edilen çıkmaz sokakların açılmasını sağlarken, öte yandan parke taşı döşeme ve stabilize yol çalışmalarını da ihmal etmiyor.
Geçtiğimiz haftalar içerisinde açılan Halilağa ve Selimbey mahallelerinin bağlantısı, Selimbey Mahallesi Fedakar Sokak, Buzhane Mahallesi Zambak 3. Sokak, Selimbey Mahallesi Uysal Çıkmaz Sokak, Vali Mithatbey Mahallesi Ali Çalım Caddesi üzerinde bulunan sokaklarda çalışmalar sürdürülüyor.
İki ay gibi kısa bir süre içerisinde pek çok yol sorununu çözüme kavuşturduklarını belirten Başkan Vekili Aslan, “Güzel Van’ımızın merkezi konumundaki ilçesi olan İpekyolu’na hizmet etme mutluluğunu yaşadığım şu günlerde, yapacak çok işimizin olduğunu bilmenin sorumluluğu ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kentimizin sorunlarını çözmeye çalışırken vatandaş odaklı, ihtiyaca dönük çalışmalara öncelik veriyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüzün tespitleri sonrası belirlenen alanlarda yol yapım çalışmalarımıza başladık. Bu çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Değerli vatandaşlarımızın anlayışı, sabrı ve destekleri ile inşallah yılsonuna kadar ilçemizde alt ve üst yapı ile ilgili sorunların üstesinden gelerek ulaşım ağımızdaki problemleri çözüme kavuşturacağız” dedi.

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Ipekyolu
Dicle Eczanesi
Ipekyolu
Sera Eczanesi
Ipekyolu
Urartu Eczanesi
Ipekyolu
Vefa Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
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