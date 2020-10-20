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İpekyolu Belediyesinden 14 dalda ücretsiz kurs

VAN HABERLERİ  | 20.10.2020 17:18 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Belediyesi, 7-15 yaş aralığındaki çocuklara yönelik 14 farklı dalda ücretsiz kurs düzenliyor.İpekyolu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün çocukların boş zamanlarını daha faydalı değerlendirmeleri, ilgi ve yeteneklerini geliştirmeleri için belli bir program dahilinde uzman eğiticiler nezaretinde İpekyolu’nda ikamet eden 7-15 yaş aralığındaki çocuklara yönelik kurs açacağı belirtildi.

İpekyolu Belediyesinden 14 dalda ücretsiz kurs

Van’ın İpekyolu Belediyesi, 7-15 yaş aralığındaki çocuklara yönelik 14 farklı dalda ücretsiz kurs düzenliyor.
İpekyolu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün çocukların boş zamanlarını daha faydalı değerlendirmeleri, ilgi ve yeteneklerini geliştirmeleri için belli bir program dahilinde uzman eğiticiler nezaretinde İpekyolu’nda ikamet eden 7-15 yaş aralığındaki çocuklara yönelik kurs açacağı belirtildi. Açıklamada, “Belediyeye bağlı Berivan Kültür Merkezi’nde gitar, bağlama, keman, piyano, ingilizce, bilgisayar, ahşap yakma tekniği, resim sanat eğitimi, guaj boya resim kursu, sulu boya resim kursu, uygulamalı tiyatro, resim sanat eğitimi, uygulamalı tiyatro ve drama kursları; Erçek Yaşam Merkezi’nde ise resim sanat eğitimi, bilgisayar ve bağlama kursları verecek. Kurslar hafta içi her gün saat 09.00 ile 17.00 arasında düzenlenecek. Kurslara katılmak isteyenler 20 Ekim’den itibaren bu merkezlerden başvuru yapabilecek” denildi.

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Ipekyolu
Ayaz Eczanesi
Baskale
Fatih Eczanesi
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