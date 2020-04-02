YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. İpekyolu Belediyesinden bahar temizliği

İpekyolu Belediyesinden bahar temizliği

VAN HABERLERİ  | 02.04.2020 13:03 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri bir taraftan korona virüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokakları dezenfekte ederken diğer taraftan ilçe sınırları içerisindeki mahallelerde bahar temizliğine devam ediyor.Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, her gün ilçe sınırları içindeki mahallelerde çevre temizliği çalışmalarını sürdürüyor.

Van’ın İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri bir taraftan korona virüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokakları dezenfekte ederken diğer taraftan ilçe sınırları içerisindeki mahallelerde bahar temizliğine devam ediyor.
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, her gün ilçe sınırları içindeki mahallelerde çevre temizliği çalışmalarını sürdürüyor. Bugün Ali Paşa, Şerefiye, Selimbey, Cevdet Paşa ve Hafiziye mahallelerindeki sokak, cadde ve boş arazilere atılan çöpleri toplayan ekipler, ilerleyen günlerde ise tüm merkez ve kırsal mahallelerde faaliyetlerine devam edecek.
İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye olarak daha güzel ve temiz bir İpekyolu için çalıştıklarını belirtilerek, “Cadde ve sokakları yıkarken diğer taraftan mahallerimizdeki cadde, sokak ve boş arazilere atılan çöpler ile solmuş ve kurumuş otları toplayarak güzel bir çehreye dönüştürüyoruz. İpekyolu Belediyesi sağlıklı bir gelecek için, çevre koruma ve temizlik çalışmalarına aralıksız devam edecek” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sosyal medyaya damga vuran anlar: Bana yaklaşma!Sosyal medyaya damga vuran anlar: Bana yaklaşma!
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp’ten ‘Biz Bize Yeteriz’ kampanyasına destek

MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp’ten ‘Biz Bize Yeteriz’ kampanyasına destek

Sivas’ta karantinaya alınan köy sayısı 10’a yükseldi

Sivas’ta karantinaya alınan köy sayısı 10’a yükseldi

Sanko ailesinden "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek

Sanko ailesinden "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek

BEBKA’dan virüsle mücadeleye 15 milyon TL hibe

BEBKA’dan virüsle mücadeleye 15 milyon TL hibe

Avcılar’da pazarda yeni genelde uygulanmaya başlandı

Avcılar’da pazarda yeni genelde uygulanmaya başlandı

Muhtar otomobiline hoparlör bağlayıp korona tedbirlerini anlattı

Muhtar otomobiline hoparlör bağlayıp korona tedbirlerini anlattı

Van Namaz Vakitleri 2 Nisan Perşembe

İmsak
04:19
Sabah
05:43
Öğle
12:15
İkindi
15:49
Akşam
18:37
Yatsı
19:56

Van Nöbetçi Eczaneler 2 Nisan Perşembe

Akgün Eczanesi
Ipekyolu
Gültepe Eczanesi
Ipekyolu
Şifa Eczanesi
Ipekyolu
Yaşam Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Saki Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Çaldıran’daki fırınlarda güvenlik şeridi uygulaması

Çaldıran’daki fırınlarda güvenlik şeridi uygulaması

Kaymakam Sayar, öğrencinin asker kıyafeti hayalini gerçekleştirdi

Kaymakam Sayar, öğrencinin asker kıyafeti hayalini gerçekleştirdi

Başkan Say’dan İstiklal Marşı’nın Kabulünün 99. yıldönümü mesajı

Başkan Say’dan İstiklal Marşı’nın Kabulünün 99. yıldönümü mesajı

İkbal Gürpınar Vanlı kadınlarla buluşacak

İkbal Gürpınar Vanlı kadınlarla buluşacak

Van’da öğrencilerden Mehmetçiğe koreografili destek

Van’da öğrencilerden Mehmetçiğe koreografili destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.