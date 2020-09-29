YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. İpekyolu’nda ahır ve metruk yapıların yıkımı sürüyor

İpekyolu’nda ahır ve metruk yapıların yıkımı sürüyor

VAN HABERLERİ  | 29.09.2020 13:05 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Belediyesi, ilçede tehlike oluşturan, çevreye ve doğaya zarar veren ve görüntü kirliliğine neden olan ahır ve metruk yapıların yıkımını sürdürüyor.Özellikle Van Gölü kıyısına yakın yerleşim yerlerindeki ahırlar; gölü, Van Kalesi mesire alanını ve eski Van şehrini kirlettiği, çevreye kötü kokular yaydığı gerekçesiyle kentteki STK’lar, gazeteciler ve vatandaşlar tarafından geçmiş zamanda birçok kez eleştirilmişti.

Van’ın İpekyolu Belediyesi, ilçede tehlike oluşturan, çevreye ve doğaya zarar veren ve görüntü kirliliğine neden olan ahır ve metruk yapıların yıkımını sürdürüyor.
Özellikle Van Gölü kıyısına yakın yerleşim yerlerindeki ahırlar; gölü, Van Kalesi mesire alanını ve eski Van şehrini kirlettiği, çevreye kötü kokular yaydığı gerekçesiyle kentteki STK’lar, gazeteciler ve vatandaşlar tarafından geçmiş zamanda birçok kez eleştirilmişti. Vatandaşlar da ilgili kurumlara bu ahırların yıktırılması, şehir dışına taşınması için dilekçeler vermişti. İpekyolu Belediyesi de 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 246. Maddesi ve belediye meclisi tarafından alınan karara istinaden ahır yıkımlarını gerçekleştirmeye başladı. Belediye ekipleri yine şehir estetiğini olumsuz etkileyen, tehlike oluşturan ve görüntü kirliliğine neden olan metruk yapıların yıkımını da mart ayından itibaren sürdürüyor.

Ahır ve metruk yapıların yıkımı devam ediyor
Belediye Yapı Kontrol, Çevre Koruma ve Zabıta müdürlükleri ekiplerince gerekli çevre güvenlik önlemi alındıktan sonra İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’ın vatandaşlarla, besicilerle yoğun ikna çalışmaları sonrası ilk ahır yıkımı 14 Haziran’da gerçekleştirilmişti. Daha sonra besicilerden gelen talep üzerine araya Kurban Bayramı’nın da girmesiyle 10 Ağustos’a kadar yıkım işlemlerine ara verilmişti. O tarihten bu yana belediye tarafından ilçeye bağlı Buzhane ve Yalı mahallelerinde 107’inci ahırın yıkımı gerçekleştirildi. Belediye ekipleri ahır yıkımlarının yanı sıra kent estetiğine yakışmayan, farklı amaçlarla kullanılan, çökme tehlikesi bulunan metruk yapı yıkımını da büyük bir kararlıkla sürdürüyor. İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri; valilik, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden gelen talepler üzerine ilçenin birçok yerinde metruk halde bulunan yapıların yıkımını gerçekleştiriyor. Ekipler tarafından mart ayından itibaren 259’uncu metruk yapının yıkımı gerçekleştirildi.

“Van Gölü’ne, yeşile, çevreye sahip çıkmak hepimizin görevidir’
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, ilçe merkezindeki ahırların ve metruk yapıların yıkımının kent estetiği, çevre ve sağlık açısından elzem olduğunu belirterek, “Bu yıkımları kanunlara ve belli bir programa göre gerçekleştiriyoruz. Yıkımları yapmadan önce gerek mülk sahiplerine gerekse besicilere gerekli süreleri tanıdık. Vatandaşlarımızın, besicilerimizin çoğu duyarlı davranıyor. Kentimizin güzelleşmesi için elimizden geleni yapacağız. Van Gölü’ne, yeşile, çevreye ve ilçemize sahip çıkmak, bu ilçeyi her yönüyle yaşanılabilir bir hale getirmek hepimizin görevidir” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Genç doktor kariyerini böyle mahvetti Genç doktor kariyerini böyle mahvetti
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Hatay’da İtfaiye Haftası’nda kortejli kutlama
Hatay’da İtfaiye Haftası’nda kortejli kutlama

Van Namaz Vakitleri 29 Eylül Salı

İmsak
04:32
Sabah
05:54
Öğle
12:02
İkindi
15:22
Akşam
18:00
Yatsı
19:16

Van Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Salı

Kaplan Eczanesi
Ipekyolu
Şefkat Eczanesi
Ipekyolu
Şifa Eczanesi
Ipekyolu
Van Eczanesi
Ipekyolu
Ayaz Eczanesi
Baskale
Yenı Sıfa Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
AK Parti’li Arvas: “Önce millet ve memleket şiarıyla tevazu, samimiyet ve gayretle hizmet ediyoruz”
AK Parti’li Arvas: “Önce millet ve memleket şiarıyla tevazu, samimiyet ve gayretle hizmet ediyoruz”
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Korkutan yangın itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
Korkutan yangın itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
Erciş’te “101 Okul 101 Kütüphane Projesi”
Erciş’te “101 Okul 101 Kütüphane Projesi”
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.