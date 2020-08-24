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İpekyolu’nda etkili olan sel sonrası yaralar sarılıyor

VAN HABERLERİ  | 24.08.2020 17:42 | Son Güncelleme

Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde etkili olan sel sonrası belediye ekipleri zarar gören yerlerde çalışma başlattı.İlçede önceki gün etkili olan sağanağın Buzhane ve Yalı mahallesinde su baskınlarına dönüşmesi sonrası ekili tarım arazileri zarar görmüş, onlarca kümes hayvanı ve arı telef olmuştu.

Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde etkili olan sel sonrası belediye ekipleri zarar gören yerlerde çalışma başlattı.
İlçede önceki gün etkili olan sağanağın Buzhane ve Yalı mahallesinde su baskınlarına dönüşmesi sonrası ekili tarım arazileri zarar görmüş, onlarca kümes hayvanı ve arı telef olmuştu. Yine yağışın etkisiyle cadde ve sokakları, bazı evlerin bodrumlarını çamur ve balçık kaplamıştı.
“Ara sokaklar, caddeler ve yollar yıkandı”
İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ise sabahın erken saatlerinden itibaren yağış nedeniyle ara sokaklarda, yol üzerinde biriken taş, çamur ve atıkları iş makineleri yardımıyla temizlerken, cadde ve sokakları da tazyikli suyla yıkadı. Mahalle sakinleri de yapılan temizlik çalışmalarından dolayı İpekyolu Belediyesi’ne teşekkür etti.

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