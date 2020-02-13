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İpekyolu’nda karla mücadele çalışması

VAN HABERLERİ  | 13.02.2020 14:33 | Son Güncelleme

Van genelinde dün öğle saatlerinden itibaren yağmaya başlayan ve etkisini giderek arttıran kar yağışı sebebiyle İpekyolu Belediyesi karla mücadele ekipleri ilk andan itibaren çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.İpekyolu Belediyesi karla mücadele ekipleri, il genelinde dün öğle saatlerinden itibaren yağmaya başlayan ve devam eden kar yağışı sebebiyle adeta seferberlik başlattı.

Van genelinde dün öğle saatlerinden itibaren yağmaya başlayan ve etkisini giderek arttıran kar yağışı sebebiyle İpekyolu Belediyesi karla mücadele ekipleri ilk andan itibaren çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
İpekyolu Belediyesi karla mücadele ekipleri, il genelinde dün öğle saatlerinden itibaren yağmaya başlayan ve devam eden kar yağışı sebebiyle adeta seferberlik başlattı. Yer yer bir metreyi aşarak hayatı olumsuz yönde etkileyen kar ve buzlanmadan vatandaşın daha az etkilenmesi amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam eden İpekyolu Belediyesi karla mücadele ekipleri, belediyenin tüm müdürlüklerden aktarılan 400 kişilik personel ve 55 iş makinesiyle gerek merkez ana arterler ve tali sokaklarda gerekse kırsal mahallelerde kar küreme, tuzlama ve kaldırımlarda biriken karları temizleme çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.
Belediye görevliler, zorunlu haller dışında vatandaşların çalışmaların daha iyi yapılabilmesi ve yağan kardan dolayı zarar görmemeleri adına özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları, bunun yerine toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri uyarısında bulundu.
Ayrıca Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında il merkezi ve ilçelerde olası bir olumsuzluğun önlenmesi ve anında müdahale edebilmesi için ‘Kriz Merkezi’ kuruldu.
Kriz merkezinde Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu, Tuşba, Edremit belediye başkanlıkları, AFAD, UMKE, Jandarma, Karayolları, Emniyet Müdürlüğü ve VEDAŞ’tan temsilciler 24 saat görev yaparak acil durumlara müdahale etmesi planlandı. Oluşturulan kriz merkezinin telefon numaraları ise; Valilik 0432 486 55 30, AFAD 122, Büyükşehir Belediyesi 444 44 65, İpekyolu Belediyesi 444 71 60, Edremit Belediyesi 0432 312 21 53 ve Tuşba Belediyesi 0432 214 00 90 olduğunu bildirildi.

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