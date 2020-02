İpekyolu’nda kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

Van merkez İpekyolu Belediyesi, vatandaşların can güvenliğini tehdit eden, toplumsal sorunlara yol açan, kent estetiğini bozan, çevre kirliliği ve kötü görüntüye sebep olan ağır hasarlı yapıların yıkımına aralıksız devam ediyor.

İpekyolu Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içerisinde tespit edilen, insanların can ve mal güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra, sosyal riskler oluşturan, kent estetiğini bozan terk edilmiş harabe haldeki yapıların yıkım çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, son yılların en etkili kar yağısının ardından, havaların ısınması ve yasal süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte, insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden ağır hasarlı yapıların yıkımına hız verdi. Ekipler bu kapsamda, Karşıyaka, Selimbey ve Hafıziye Mahallelerinde bulunan ağır hasarlı 4 yapının yıkımını gerçekleştirdi. Yıkım öncesi gerekli güvenlik önlemi alan ekiplerimiz, ardından iş makineleri yardımıyla ağır hasarlı yapıların yıkımını gerçekleştirdi. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz, ilerleyen günlerde ilçe sınırları içinde bulunan diğer ağır hasarlı ve terk edilmiş yapıların yıkımına, planlanan iş programı kapsamında devam edecek.