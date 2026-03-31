Beria'nın Aleyna paylaşımları dikkat çekmişti! Yunus Emre Özden patladı

MYNET DETAY- İstanbul'da, 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma Aleyna Kalaycıoğlu tutuklandı. Aleyna Kalaycıoğlu'nun tutuklandığı haberi gündeme gelince Survivor'da bir dönem yakın arkadaş olduğu Yunus Emre Özden'in eski eşi Beria Gözen sessiz kalmadı.

Beria Gözen hem eski eşi Yunus Emre hem de Aleyna hakkında olay ifadeler kullandı. Bu süreçte Yunus Emre'nin de tutuklu olduğu ortaya çıktı.

Yapılan paylaşımlardan bir süre sonra Yunus Emre Özden'in Instagram hesabından açıklama yapıldı.

YUNUS EMRE NEDEN TUTUKLANDI?

Yunus Emre isim vermeden eski karısına sert çıktı ve şu ifadeleri kullandı:

"Sözleşmesi olmasına rağmen prim amaçlı paylaşımlar yapan kariyerime ve bana maddi ve manevi psikolojik ciddi zararlar veren malum kişi ve gerçekten hiçbir haberi olmadan haber yapan haber kanalları magazin sayfaları hakkında tüm hukuki işlemleri başlatmış bulunmaktayım...

Bu malum kişinin hayatıma musallat olup bana türlü türlü zararlar vermek için açmış olduğu davaların denetimli serbestlik ihlal suçundan dolayı hüküm giymiş bulunmaktayım."