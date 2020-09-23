İpekyolu’nda korona virüs denetimi

Van’ın İpekyolu ilçesinde İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda korona virüs tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı kent genelindeki şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, lokanta, restoran, kafe, kahvehane ile kıraathane, kafeterya, kasap, berber, AVM, kuaför ve güzellik merkezi gibi birçok iş yeri ve faaliyet alanında "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" sloganıyla denetimler yapılması için bütün valiliklere 22 Eylül’de kapsamlı bir genelge daha gönderdi. Genelgede, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı-iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek, bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi istenildi. Yine denetimler sırasında vatandaşlara yönelik rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verilmesi gerektiği ifade edildi. Genelgede hemen giderilebilir nitelikte anlık uygulamalardan kaynaklı süreklilik taşımayan aykırılıklar için ise birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, işyeri, ticari taksi ve toplu ulaşım araçları için üçüncü ihlalde 1 gün, dördüncü ihlalde 3 gün şeklinde faaliyet durdurma cezası teklifleri mülki idare amirine iletilebileceği açıklanarak, halk sağlığı açısından ciddi anlamda risk ve süreklilik oluşturan ya da kurallara-önlemlere aykırı davranışlarda ısrar edenler için ise İl-İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenecek cezaların mülki idare amirlerince uygulanabileceği belirtildi.

Genelge kapsamında İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İpekyolu Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü, mahalle muhtarları ve zabıta ekipleri Alipaşa Mahallesi Eski Cezaevi Caddesi’ndeki işletmeleri denetledi. Yine genelge kapsamında içerisinde birçok meslek örgütünden temsilcinin bulunduğu 6 farklı ekibin ilçenin birçok mahalle, cadde ve sokağında denetimleri sürdürdüğü ifade edildi.

