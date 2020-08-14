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İpekyolu’nda vatandaşlar kendi imkanlarıyla ahırlarını yıkıyor

VAN HABERLERİ  | 14.08.2020 14:59 | Son Güncelleme

Van merkez İpekyolu ilçesinde vatandaşlar kendi imkanlarıyla ahırlarını yıkıyor.İpekyolu Belediyesi daha yaşanılabilir, çevreyle ve doğayla iç içe bir kent oluşturma hedefleri doğrultusunda başlattığı ahır yıkımlarını vatandaşların da desteğiyle sürdürüyor.

Van merkez İpekyolu ilçesinde vatandaşlar kendi imkanlarıyla ahırlarını yıkıyor.
İpekyolu Belediyesi daha yaşanılabilir, çevreyle ve doğayla iç içe bir kent oluşturma hedefleri doğrultusunda başlattığı ahır yıkımlarını vatandaşların da desteğiyle sürdürüyor. İlçeye bağlı mahallelerde bulunan, Van Gölü için, çevre ve doğa için tehlike arz eden 24 ahırı vatandaşlar kendi imkanlarıyla yıkmaya başladı.

“Şehir içinde bulunan ahırlar birçok kez eleştirilmişti”
Şehir içerisinde bulunan ahırlar, özellikle Van Gölü kıyısına yakın yerleşim yerlerindeki ahırlar gölü, Van Kalesi mesire alanını ve eski Van şehrini kirlettiği, çevreye kötü kokular yaydığı gerekçesiyle kentteki STK’lar, gazeteciler ve vatandaşlar tarafından geçmiş zamanda birçok kez eleştirilmişti. Vatandaşlar da ilgili kurumlara bu ahırların yıktırılması, şehir dışına taşınması için dilekçeler vermişti. İpekyolu Belediyesi de ilgili kanun, vatandaşların talebi ve sahil bandı projesini hayata geçirmek için ilçe sınırları içerisindeki ahırların yıkımına hızlı bir şekilde başladı.

“Önder çiftçiler yıkımlara destek verdi”
İpekyolu Belediyesi Yapı Kontrol, Çevre Koruma ve Zabıta Müdürlükleri ekiplerince gerekli çevre güvenlik önlemi alındıktan sonra ilk yıkım 14 Haziran’da gerçekleştirilmişti. Daha sonra besicilerden, çiftçilerden gelen talep üzerine araya Kurban Bayramı’nın da girmesiyle 10 Ağustos’a kadar yıkım işlemlerine ara verilmişti. O tarihten bu yana belediye tarafından ilçeye bağlı farklı mahallelerde 16 ahırın yıkım işlemi yapıldı. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’ın yoğun çabaları ve istişareleri ile ilçede besicilik ve hayvancılık yapan aralarında önder çiftçilerin de olduğu duyarlı vatandaşlar, kendilerine ait 24 ahırı imkanlarıyla yıkmaya başladı. Bu kişiler yıkılan ahırlarının yerine şehir dışında doğaya, çevreye ve ilgili kanuna uygun ahır inşa ettiler.

“Vatandaşlar belediyeye destek versin”
Belediye yetkilileri, vatandaşların sağlıklı ve güzel bir çevrede yaşamaları için ahır yıkımlarına hızlı bir şekilde devam edeceklerini ve yıkım için vatandaşların duyarlı davranıp belediyeye destek vermelerini istedi.

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