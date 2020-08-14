İpekyolu’nda vatandaşlar kendi imkanlarıyla ahırlarını yıkıyor

Van merkez İpekyolu ilçesinde vatandaşlar kendi imkanlarıyla ahırlarını yıkıyor.

İpekyolu Belediyesi daha yaşanılabilir, çevreyle ve doğayla iç içe bir kent oluşturma hedefleri doğrultusunda başlattığı ahır yıkımlarını vatandaşların da desteğiyle sürdürüyor. İlçeye bağlı mahallelerde bulunan, Van Gölü için, çevre ve doğa için tehlike arz eden 24 ahırı vatandaşlar kendi imkanlarıyla yıkmaya başladı.

“Şehir içinde bulunan ahırlar birçok kez eleştirilmişti”

Şehir içerisinde bulunan ahırlar, özellikle Van Gölü kıyısına yakın yerleşim yerlerindeki ahırlar gölü, Van Kalesi mesire alanını ve eski Van şehrini kirlettiği, çevreye kötü kokular yaydığı gerekçesiyle kentteki STK’lar, gazeteciler ve vatandaşlar tarafından geçmiş zamanda birçok kez eleştirilmişti. Vatandaşlar da ilgili kurumlara bu ahırların yıktırılması, şehir dışına taşınması için dilekçeler vermişti. İpekyolu Belediyesi de ilgili kanun, vatandaşların talebi ve sahil bandı projesini hayata geçirmek için ilçe sınırları içerisindeki ahırların yıkımına hızlı bir şekilde başladı.