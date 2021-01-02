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İpekyolu’nda vatandaşlar yeni yıla eğlenerek girdi

VAN HABERLERİ  | 02.01.2021 10:59 | Son Güncelleme

Van’ın merkez İpekyolu Belediyesi, yeni yılın ilk gününde sokağa çıkma kısıtlamalarıyla sebebiyle evde kalan vatandaşların keyifli vakit geçirebilmeleri için mini konser düzenledi.Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı etkin bir mücadele yürüten İpekyolu Belediyesi, fiziki çalışmaların yanı sıra sosyal etkinliklerle de ilçedeki vatandaşlara destek olmaya devam ediyor.

Van’ın merkez İpekyolu Belediyesi, yeni yılın ilk gününde sokağa çıkma kısıtlamalarıyla sebebiyle evde kalan vatandaşların keyifli vakit geçirebilmeleri için mini konser düzenledi.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı etkin bir mücadele yürüten İpekyolu Belediyesi, fiziki çalışmaların yanı sıra sosyal etkinliklerle de ilçedeki vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. İpekyolu Belediyesine bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü de, bu etkinlikler kapsamında pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamaları sebebiyle evlerinde kalan ilçe sakinlerinin keyifli vakit geçirmesi için soğuk havaya aldırış etmeden müzik sistemli araçlarla ilçeye bağlı cadde ve sokaklarda mini konser düzenliyor. Vanlı müzisyenlerden oluşan grup, yeni yılın ilk gününden Ali Paşa ve Vali Mithat Bey mahallesinde ikamet eden vatandaşlarla bir araya geldi. Türkçe, Kürtçe hareketli parçaların seslendirildiği konsere mahalle sakinleri de balkonlara, pencerelere çıkarak alkışlarla, halaylarla eşlik ederken; bazı vatandaşlarda bu güzel ve neşeli anları cep telefonlarıyla dakikalarca kaydetti. Konserde aynı zamanda vatandaşların evlerinden çıkmamaları için sık sık ‘Evde Kal’ çağrısı yapıldı.

“Mini konser etkinliği devam edecek"
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkilileri, mini konser etkinliğinin kısıtlamalar sona erene kadar, her hafta sonu farklı mahallelerde ve sokaklarda devam edeceğini belirterek; bu zorlu süreçte vatandaşları yalnız bırakmayacaklarını ifade ettiler. İlçe sakinleri de etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, belediye çalışanlarına teşekkür etti.

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