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İpekyolu’ndaki park ve bahçelerde hummalı çalışma

VAN HABERLERİ  | 05.05.2020 10:39 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Belediyesi, bir yandan korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarına devam ederken diğer yandan da park, yeşil alan ve refüjlerdeki bakım çalışmalarına hız verdi.Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parklarda bulunan çocuk oyun alanlarının yanı sıra yeşil alan, cadde ve sokaklarda bulunan refüjlerde yabani otları temizleme, çim biçme ve çiçeklendirme çalışmalarına hız vererek, İpekyolu’nda bulunan park ve sokakların daha temiz ve güzel bir görünüme kavuşmasını sağlıyor.

Van’ın İpekyolu Belediyesi, bir yandan korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarına devam ederken diğer yandan da park, yeşil alan ve refüjlerdeki bakım çalışmalarına hız verdi.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parklarda bulunan çocuk oyun alanlarının yanı sıra yeşil alan, cadde ve sokaklarda bulunan refüjlerde yabani otları temizleme, çim biçme ve çiçeklendirme çalışmalarına hız vererek, İpekyolu’nda bulunan park ve sokakların daha temiz ve güzel bir görünüme kavuşmasını sağlıyor. Baharın gelmesiyle birlikte hummalı bir çalışma başlatan Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, “Mevsim itibariyle ekiplerimiz çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda ağaç budama, peyzaj düzenlemeleri, ağaç dikimleri, yeşil alanları iyileştirilme çalışmaları, cadde ve sokaklardaki refüjlerde çiçek dikimi gibi birçok alanda çalışmalarımız hız kazandı. Bahar mevsiminde olduğumuz bu aylarda Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak İpekyolu’nda yaşayan vatandaşlarımıza yeşil, nezih ve güzel mekânlar oluşturmayı hedefliyoruz. Bu mekânlarda gerekli bakım çalışmalarını yapıyoruz. Aynı zamanda belediyemize ait seramızda da bahar mevsiminde parklara ve refüjlere dikilecek olan çiçekleri yetiştirme çalışmaları da devam ediyor” dediler.
İpekyolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, park ve bahçelerde yapılan bahar çalışmalarının yaz boyunca da sürdürüleceğine değindi.

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