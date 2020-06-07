İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cihangiri: "Kovid-19 nedeniyle 110 sağlıkçı yaşamını yitirdi"

İSTANBUL (AA) - İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ülkesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 110 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini bildirdi.

İranlı öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, başkent Tahran'da düzenlenen "Tıp Camiasının Sorunları" başlıklı toplantıda konuşan Cihangiri, "Ülkede, aralarında doktor ve hemşirelerin bulunduğu 110 sağlık çalışanı Kovid-19'la mücadele esnasında hayatını kaybetti." dedi.

İran'da halkın sağlık çalışanlarına güveninden övgüyle söz eden Cihangiri, "Ülke doktorları ve sağlık çalışanları Kovid-19'la mücadelede bir kez daha ne kadar fedakarca çalıştıklarını ortaya koymuşlardır." ifadesini kullandı.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da bugün itibarıyla Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 8 bin 291, vaka sayısı ise 171 bin 789 olarak kayda geçti.

