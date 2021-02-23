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İranlı şahsa cinsel tacizden 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi

23.02.2021 12:18 | Son Güncelleme:
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Kayseri’de 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizden yargılanan İranlı zanlı, 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.1.

Kayseri’de 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizden yargılanan İranlı zanlı, 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu yargılanan sanık Rama Kamolina ile 13 yaşındaki mağdur A.E.M.’nin annesi Mojgün E.M. hazır bulundu.
Yapılan yargılamada sanık Rama Kamolina, suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben kesinlikle ne tecavüz ettim ne de tehdit ettim. Sadece annesine Kızına dikkat et, erkeklerle dolaşıyor, yabancı ülkedeyiz başımıza iş gelebilir diye uyardım. A.E.M. kızım gibi Mojgan E.M. ise eşim gibiydi biz evlenecektik. Eğer tehdit etseydim Mojgan’ı uyarıp kızına test yaptır demezdim. Onlar bunu bahane ederek bana iftira atıyorlar" şeklinde kendisini savundu.
Anne Mojgan E.M. ise, "Kızım korktuğu için bir şey anlatamadı. Sanık bir yıl önce evimizi ayırmamak için beni bileğimden bıçaklamıştı" dedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonrasında Rama Kamolina’ya cinsel tacizden 3 yıl 4 ay ve tehdit suçundan 5 ay hapis cezası verdi.

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