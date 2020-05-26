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İş adamı Doğukan Öner: ‘’Piyasalar bayram sonrasında ivme kazanacak’’

OSMANİYE HABERLERİ  | 26.05.2020 13:46 | Son Güncelleme

Genç iş adamı Doğukan Öner, korona virüs sürecinde önemli merhalelerin aşıldığını, bayramdan sonra piyasaların hareketlenmesini beklediklerini söyledi.İnşaat ve gayrimenkul sektörünün tanınan ismi Doğukan Öner, yaklaşık 3 aylık korona kısıtlamaları sürecinde turizm, yeme içme, ulaşım sektöründe ciddi sıkıntılar yaşandığını dünya gelinde ticaret hacminin ciddi oranda daraldığını kaydetti.

İş adamı Doğukan Öner: ‘’Piyasalar bayram sonrasında ivme kazanacak’’

Genç iş adamı Doğukan Öner, korona virüs sürecinde önemli merhalelerin aşıldığını, bayramdan sonra piyasaların hareketlenmesini beklediklerini söyledi.
İnşaat ve gayrimenkul sektörünün tanınan ismi Doğukan Öner, yaklaşık 3 aylık korona kısıtlamaları sürecinde turizm, yeme içme, ulaşım sektöründe ciddi sıkıntılar yaşandığını dünya gelinde ticaret hacminin ciddi oranda daraldığını kaydetti. Hükümetin açıklamış ekonomi destek paketleri ile ticari faaliyetlerini devam ettirmeye çalışan KOBİ ve ve işletmelerin bayram sonrasına odaklandığını belirten Öner, şöyle devam etti;
‘’Pandemi tüm dünyayı hazırlıksız yakaladı. Şu anda dünya genelinde ticari faaliyetler minimum seviyelerde devam etmekte. Özellikle lojistik sektöründe küresel olarak çok ciddi bir problem görülüyor. Ülkemizde bayram sonrasında yasakların kalkması ile birlikte piyasalar yavaş yavaş normale dönecek. Bankalar ve devlet destekli krediler ödemeleri haziran ayına kadar ertelemişti. Haziran ayı yaklaşıyor, insanların işlerine dönüp ekonomiyi hareketlendirmesi bekleniyor.’’
Her şeyin bir anda eski normal seyrine dönemeyeceğini, sürecin uzun zaman alacağını belirten Öner, ‘’Muhakkak ki piyasaların eski ritmine dönmesi kolay olmayacaktır. Bu zaman alacak bir süreçtir. Devletimiz ve hükümetimiz bu süreci en az kayıpla atlatmayı hedefliyor. Piyasaların seyrine bakılarak devlet yeni destek paketleri açıklayabilir. Normalleşme sürecinde devletin ticari faaliyet gösteren işletmelere desteği çok önemli bir konu. Devletimizin hiçbir esnafı mağdur edeceğini düşünmüyorum’’ dedi.
Türkiye’nin salgın sürecinden hızla sıyrılarak, büyüyen ekonomiler arasındaki yerini pekiştirmeye devam edeceğini ve listede hızla yükseleceğine inandığını belirten Öner, ikinci bir dalga olmaması halinde ekonomimizin bir çok ülkeye nazaran daha hızlı kendini toplayabileceğini sözlerine ekledi.

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